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18.06.2026, 07:31

Оплатят ли в Казахстане больничный после бурных выходных?

Новости Казахстана 0 1 817

Бурные выходные или тяжелый вечер посреди недели могут обернуться не только головной болью, но и финансовыми потерями: в Казахстане за прогул работы из-за похмелья не заплатят ни тыина, хотя от увольнения медики вас все-таки спасут, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Суровая реальность: почему похмелье бьет по карману

Казахстанское законодательство четко разделяет понятия «болеть» и «страдать от последствий веселья». Если вы проснулись с жесточайшей интоксикацией и физически не можете дойти до офиса, врач в поликлинике вас примет, но привычный оплачиваемый больничный лист вы не увидите.

Согласно действующим Правилам проведения экспертизы временной нетрудоспособности, алкогольное опьянение и его прямые последствия (включая похмельный синдром и травмы, полученные «под мухой») автоматически лишают работника права на денежное пособие.

Больничный vs Справка: в чем критическая разница

В Казахстане медицинские документы для работы делятся на два лагеря. И разница между ними измеряется исключительно в шуршащих купюрах.

  • Лист о временной нетрудоспособности (больничный): Выдается при серьезных болезнях, настоящих отравлениях (не алкогольных!), травмах или карантине. Этот документ гарантирует, что работодатель обязан выплатить вам пособие и компенсировать пропущенные дни.

  • Справка о временной нетрудоспособности: Ваш единственный спасательный круг при похмелье. Она официально подтверждает, что вы были не в состоянии работать, и защищает от статьи за прогул. Но вот платить за эти дни работодатель не имеет права.

Важно знать: Согласно пункту 23 профильных правил, острая алкогольная интоксикация — это прямой повод для оформления исключительно справки, а не листа.

Исключения из правил: кому еще выдают только справку

«Похмельный» отгул — не единственная причина, по которой медики отправляют сотрудника отдыхать за свой счет. Справка без права на выплаты также выдается:

  • Студентам и школьникам при любых заболеваниях;

  • При лечении неосложненного хронического алкоголизма или наркомании;

  • При кратковременном недомогании (когда человеку стало плохо, но только до конца текущей рабочей смены);

  • При прохождении сложных и инвазивных медицинских обследований.

Итог для работника простой: остаться дома и прийти в себя после вечеринки можно абсолютно легально. Врач зафиксирует нетрудоспособность и выдаст справку, шеф не сможет вас уволить, но спонсировать ваше похмелье государство и бизнес отказываются.

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