В Казахстане с 12 июля меняются правила выплаты пенсий и госгарантий с учетом инфляции

Казахстан полностью переводит систему назначения социальных выплат и пенсий на рельсы «цифрового правительства». Соответствующее постановление № 380 Кабмин утвердил 8 мая 2026 года, а в силу новые правила вступят уже 12 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.