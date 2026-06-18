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18.06.2026, 09:15

В Казахстане с 12 июля меняются правила выплаты пенсий и госгарантий с учетом инфляции

Новости Казахстана 0 1 915

Казахстан полностью переводит систему назначения социальных выплат и пенсий на рельсы «цифрового правительства». Соответствующее постановление № 380 Кабмин утвердил 8 мая 2026 года, а в силу новые правила вступят уже 12 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Бюрократию — в архив: госорганы откажутся от бумажных справок

Главное изменение коснулось механизма взаимодействия между гражданами и Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ). Отныне специалисты Государственной корпорации будут обязаны запрашивать все ключевые данные (удостоверения личности, регистрацию, статус инвалидности) исключительно из государственных информационных систем.

Приносить бумажные документы или справки гражданам придется только в одном случае — если в цифровых базах произошел сбой и нужные сведения там временно отсутствуют.

По такому же принципу автоматизируют и блокировку выплат. Сведения о выезде гражданина на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж, данные о нахождении в розыске или факте смерти будут оперативно поступать из единого цифрового шлюза, что позволит мгновенно приостанавливать или прекращать начисления без долгих проверок.

Проактивный ЕНПФ: пенсии назначат автоматически

Реформа значительно упрощает жизнь получателям выплат из ЕНПФ и минимизирует «человеческий фактор»:

  • Автоматическая пенсия: Казахстанцам, которые достигли пенсионного возраста, но по каким-то причинам не обратились за своими накоплениями, выплаты назначат автоматически. ЕНПФ будет проводить ежегодную цифровую сверку и запускать проактивную услугу.

  • Пособие на погребение в один клик: Семьи умерших вкладчиков смогут подать заявление на выплату на погребение через сайт ЕНПФ без предоставления оригиналов документов. Главное условие — чтобы ЗАГС и другие ведомства уже зафиксировали факт смерти и родства в системе.

  • Контроль инвалидности: Статус лиц с ограниченными возможностями ЕНПФ теперь верифицирует напрямую через Централизованную базу данных лиц с инвалидностью (ЦС «ЦБДИ»).

Госгарантии по СМС и помощь к праздникам

Одно из самых ожидаемых нововведений касается выплаты государственной гарантии с учетом инфляции. Теперь эта разница будет назначаться автоматически в день оформления базовой пенсии.

Важно: Будущему пенсионеру придет СМС-сообщение от государства. Чтобы запустить процесс выплаты, на него необходимо дать согласие в течение 3 календарных дней. Исключение сделано только для судей в отставке и военнослужащих — им для получения денег всё же придется обратиться лично.

Что касается материальной помощи к праздничным дням и памятным датам, то списки ее получателей местные органы власти теперь будут формировать строго в электронном виде на основе данных из систем. Никаких заявлений от граждан больше не потребуется. При оформлении других видов пособий цифровые документы из приложения eGov Mobile будут иметь точно такую же юридическую силу, как и их бумажные аналоги.

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