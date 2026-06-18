Два кроссовера Changan ворвались в топ авторынка РК, отправив Kia Sportage в нокаут

Авторынок Казахстана переживает тектонический сдвиг: бренд Changan сенсационно вытеснил Kia из тройки лидеров, а его кроссоверы оккупировали топ продаж, оставив позади былых фаворитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: avtoruss-changanauto.ru

Общий спад: майская прохлада на авторынке

Позади остался динамичный апрель, и май 2026 года продемонстрировал охлаждение покупательской активности. По данным Казахстанского автомобильного союза (КАС), за последний весенний месяц официальные дилерские центры страны смогли реализовать 18 393 новых автомобиля, включая легкую коммерческую технику.

Это не просто ниже апрельского результата (20 857 ед.), но и на 5.3% хуже показателей мая прошлого года. Общий тренд пяти месяцев также указывает на замедление: с января по май 2026 года в РК было продано 84 002 автомобиля против 85 527 единиц за аналогичный период 2025 года (минус 1.8%).

Битва титанов среди брендов: Changan наносит удар

В марочном зачете мая лидерство вернул себе Hyundai, дилеры которого продали 2 899 авто. Апрельский триумфатор Chevrolet опустился на привычную вторую строчку с результатом 2 339 единиц.

Главная сенсация месяца произошла на третьем месте. Бессменный корейский игрок Kia неожиданно уступил бронзу китайскому бренду Changan, который завершил месяц с результатом 1 793 автомобиля. Kia сместилась на четвертую позицию (1 505 ед.), а замыкает пятерку сильнейших Chery (1 501 ед.).

Остальные места в первой десятке распределились следующим образом: на шестой строчке расположился Haval (1 366 ед.), на седьмой — JAC (1 258 ед.), восьмое место занял Jetour (1 178 ед.), на девятом закрепилась Toyota (937 ед.), а закрывает топ-10 бренд Geely с результатом 505 проданных машин.

Модельный зачет: «Кобальт» непобедим, но корейские кроссоверы теряют позиции

Если лидерство Chevrolet Cobalt (2 238 ед.) и серебро Hyundai Tucson (1 564 ед.) остаются железобетонными, то в середине таблицы произошел настоящий коллапс. Традиционный любимец казахстанцев — паркетник Kia Sportage — в мае полностью вылетел из первой десятки.

Этим немедленно воспользовался Changan. На третью строчку взлетел кроссовер Changan CS55 Plus, а прямо за ним, с абсолютно идентичным результатом в 637 проданных машин, расположился его «собрат» Changan CS35 Max. Топ-5 замкнул еще один представитель Поднебесной — Haval M6 (565 ед.).

Важный факт: Сегодня в топ-10 самых популярных моделей Казахстана осталось всего три автомобиля некитайского происхождения. Помимо недосягаемых Cobalt и Tucson, компанию им составляет лишь нестареющая классика Toyota Camry, занявшая девятое место с результатом 513 единиц.

Итоги пяти месяцев: Chevrolet держит оборону

Несмотря на майские перестановки, в стратегическом масштабе (январь — май 2026 года) лидерство по-прежнему удерживает Chevrolet — 14 469 проданных машин. На пятки ему наступает Hyundai с результатом 14 213 авто (хотя бренд просел на внушительные 29.1% по сравнению с прошлым годом). Третьей пока идет Kia (10 910 ед., рост +19.7%).

Однако динамика китайских брендов заставляет старожилов рынка нервничать. Занимающий 4-е место по итогам 5 месяцев Changan (6 906 ед.) показал феноменальный взлет продаж на 79.5%! Замыкающий топ-5 бренд Chery также стабилен — 6 147 ед. (+4.2%).

Вторую половину общей полугодовой десятки сформировали Haval (5 053 ед.), Jetour (4 544 ед.), JAC (3 145 ед.), Toyota (3 033 ед.) и Geely (2 234 ед.). Если темпы экспансии Changan сохранятся, расстановка сил к концу лета может измениться до неузнаваемости.