Казахстан меняет правила покупки иностранной валюты

Национальный банк Казахстана радикально сокращает бюрократические процедуры при покупке безналичной иностранной валюты для компаний, участвующих в пилотных цифровых проектах. Теперь уполномоченные банки второго уровня будут самостоятельно проверять контракты бизнеса через внутренние информсистемы регулятора, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Валютная «песочница»: зачем регулятор меняет правила?

Нацбанк подготовил пакет изменений и дополнений в действующие нормы валютного регулирования. Главная цель реформы — обкатать инновационные механизмы международных расчетов в так называемой «регуляторной песочнице».

В рамках этой особой цифровой среды компании тестируют проведение трансграничных платежей и расчетов по внешнеэкономическим операциям, используя цифровые финансовые активы (ЦФА) и другие передовые финтех-инструменты. Чтобы сделать этот процесс максимально быстрым и эффективным, регулятор решил устранить лишние административные барьеры.

Прощай, волокита: как процедура будет выглядеть на практике

До сих пор юридическим лицам приходилось собирать внушительный пакет документов, чтобы доказать обоснованность покупки валюты для международных сделок. Новый регламент полностью меняет этот подход для резидентов-участников пилотных проектов:

От бизнеса потребуется лишь предоставить базовую информацию о договоре по экспортной или импортной операции.

От банков (БВУ) потребуется самостоятельная работа: они будут обязаны проверять наличие, актуальность и юридическую силу этих договоров в автоматическом режиме через информационную систему Нацбанка.

Пояснение регулятора: «Предлагается уточнить отдельные процедуры, связанные с приобретением безналичной инвалюты участниками пилотных проектов. Это значительно упростит процедуру подтверждения внешнеэкономических обязательств для юрлиц».

Вектор на ЦФА и международные расчеты

В Нацбанке подчеркивают, что данные послабления — это не просто точечное упрощение жизни предпринимателям, а стратегический шаг. Документ разработан для масштабного развития современной финансовой инфраструктуры Казахстана и расширения сферы применения цифровых финансовых активов.

Новые правила официально вступят в силу ровно через 10 календарных дней после их первого официального опубликования.