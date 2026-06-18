Нацбанк определил день, когда QR-коды Kaspi и Halyk «поженятся»

Единая межбанковская система QR-платежей официально заработает в Казахстане с 19 июля 2026 года. Об этом на пленарном заседании Сената заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, подчеркнув, что правовая основа для этого шага уже полностью готова, сообщает Lada.kz.

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Конец эпохи раздельных терминалов

Долгожданная реформа финтех-рынка Казахстана выходит на финишную прямую. Если раньше Нацбанк ограничивался размытыми обещаниями запустить единый QR-код «до конца года», то теперь озвучена конкретная дата. Уже в следующем месяце казахстанцы получат возможность оплачивать покупки через QR-код любого банка, независимо от того, какой терминал установлен на кассе магазина.

Законодательный фундамент для масштабного проекта был заложен этой весной — благодаря поддержке Парламента с 1 мая в стране создали необходимую правовую базу, которая фактически открывает новую отрасль в цифровой экономике РК.

Как банки «женят» свои технологии

Главной сложностью проекта, по словам главы Нацбанка, стала необходимость объединить закрытые экосистемы крупнейших финансовых институтов. Ведущие банки Казахстана годами инвестировали колоссальные средства в развитие собственных IT-платформ, систем лояльности и стандартов безопасности.

«Теперь нам нужно эти системы "поженить" — сделать так, чтобы они стали доступны друг другу в абсолютно безопасном ключе», — ранее объяснял специфику процесса Тимур Сулейменов.

Над интеграцией софта сейчас работает внутренняя технологическая команда Национального банка. Главный приоритет — сохранить высокую скорость транзакций и защитить персональные данные пользователей при межбанковском обмене.

Что изменится для бизнеса и покупателей

Внедрение единого QR-кода призвано решить сразу несколько ключевых задач: