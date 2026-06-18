Токаев раскрыл миллиардные суммы на повышение зарплат медикам в Казахстане

Казахстанских медиков ждет очередной этап повышения заработных плат — на эти цели из государственного бюджета в 2026 году уже направлено 33 миллиарда тенге. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии в Акорде, приуроченной к Дню медицинского работника, сообщает Lada.kz.