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18.06.2026, 13:09

Токаев раскрыл миллиардные суммы на повышение зарплат медикам в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 449

Казахстанских медиков ждет очередной этап повышения заработных плат — на эти цели из государственного бюджета в 2026 году уже направлено 33 миллиарда тенге. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии в Акорде, приуроченной к Дню медицинского работника, сообщает Lada.kz. 

Фото: news.kaznmu.edu.kz
Фото: news.kaznmu.edu.kz

Финансовый щит для людей в белых халатах

В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что системная поддержка работников здравоохранения стала одним из главных приоритетов внутренней политики. За последние три года финансирование этой сферы выросло в геометрической прогрессии — объемы госсубсидий для специалистов отрасли увеличились сразу в семь раз.

Выделенные в текущем году 33 миллиарда тенге пойдут на плановое и поэтапное увеличение окладов как врачей, так и среднего медицинского персонала. Помимо финансовой стороны, Астана делает упор на комплексную юридическую и правовую защиту медиков, снижая риски профессионального выгорания и давления на специалистов.

Как миллиардные вливания победили дефицит кадров

По словам Касым-Жомарта Токаева, масштабные финансовые вливания уже принесли первые ощутимые результаты. Главное достижение реформы — стабилизация кадрового состава в больницах и поликлиниках. Долгое время система здравоохранения РК страдала от текучести кадров и оттока специалистов, однако планомерное улучшение условий труда позволило закрепить профессионалов на местах.

Подъемные для сельских врачей: миллионы за переезд

Отдельный акцент президент сделал на ликвидации дефицита медиков в регионах. Государство продолжает выплачивать беспрецедентные подъемные тем, кто готов ехать работать в глубинку.

Так, в рамках программы поддержки сельской медицины только за прошлый год 530 молодым и опытным врачам, отправившимся в отдаленные населенные пункты, суммарно выплатили 4,5 миллиарда тенге. В среднем каждый привлеченный в село специалист получил около 8,5 миллиона тенге единовременной помощи, что стало мощным стимулом для развития региональной медицины.

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