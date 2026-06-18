18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.06.2026, 14:12

«КазАвтоЖол» нашел необычный способ спасти водителей: в Казахстане тестируют разметку будущего

Новости Казахстана 0 1 436

На аварийном участке трассы Астана-Коргалжын запустили революционный эксперимент: здесь тестируют люминесцентную разметку, способную самостоятельно светиться в темноте и защищать водителей от ДТП, сообщает Lada.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Кадр из видео
Кадр из видео

Технология будущего: как работает неоновая дорога

На 23-м километре республиканской автодороги Астана-Коргалжын нанесли инновационное дорожное покрытие. В его основе лежит специальная люминесцентная краска, действующая по принципу накопителя. В течение светового дня разметка буквально «впитывает» солнечные лучи, а с наступлением сумерек начинает отдавать накопленную энергию, ярко подсвечивая границы проезжей части.

Главный плюс разработки — автономность. Линии остаются отчетливо видны водителям даже в кромешной тьме, при выключенных искусственных источниках освещения или в условиях густого тумана.

Почему выбрали именно этот участок?

В АО «НК "КазАвтоЖол"» пояснили, что выбор пал на загородный маршрут Астана-Коргалжын неслучайно. Данное направление отличается экстремальными вводными:

  • Высокая интенсивность: плотный транспортный поток в любое время суток.

  • Капризный климат: частые и резкие перепады погоды, ухудшающие видимость.

  • Повышенная аварийность: только за последние три года на этом отрезке было зафиксировано 6 серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Ожидается, что светящиеся указатели помогут автовладельцам заранее сбрасывать скорость перед крутыми поворотами, съездами и другими скрытыми ловушками трассы.

Испытание на прочность: что проверяют дорожники

На данный момент проект находится в пилотном статусе. Перед специалистами стоит задача выяснить, насколько инновационный состав приспособлен к суровым казахстанским реалиям. Эксперты будут непрерывно мониторить ключевые параметры:

  • Интенсивность и продолжительность ночного свечения;

  • Устойчивость краски к резким температурным скачкам и обильным осадкам;

  • Стойкость к механическому износу под колесами многотонных грузовиков;

  • Психологический аспект — как именно новое визуальное восприятие влияет на реакцию водителей.

Каковы перспективы?

Руководство «КазАвтоЖола» подчеркивает, что их главная цель — поиск и внедрение максимально практичных решений, способных снизить смертность на дорогах.

Если светящаяся краска успешно выдержит испытание трафиком и погодой, данный опыт будет признан удачным. В таком случае уникальную люминесцентную технологию начнут поэтапно масштабировать и наносить на другие потенциально опасные и неосвещенные загородные магистрали по всему Казахстану.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
С 12 июля акиматы идут с проверками в квартиры казахстанцев. Имеете ли вы право не открывать дверь?Новости Казахстана
19.05.2026, 10:28 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь