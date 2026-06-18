«КазАвтоЖол» нашел необычный способ спасти водителей: в Казахстане тестируют разметку будущего

На аварийном участке трассы Астана-Коргалжын запустили революционный эксперимент: здесь тестируют люминесцентную разметку, способную самостоятельно светиться в темноте и защищать водителей от ДТП, сообщает Lada.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
На 23-м километре республиканской автодороги Астана-Коргалжын нанесли инновационное дорожное покрытие. В его основе лежит специальная люминесцентная краска, действующая по принципу накопителя. В течение светового дня разметка буквально «впитывает» солнечные лучи, а с наступлением сумерек начинает отдавать накопленную энергию, ярко подсвечивая границы проезжей части.
Главный плюс разработки — автономность. Линии остаются отчетливо видны водителям даже в кромешной тьме, при выключенных искусственных источниках освещения или в условиях густого тумана.
В АО «НК "КазАвтоЖол"» пояснили, что выбор пал на загородный маршрут Астана-Коргалжын неслучайно. Данное направление отличается экстремальными вводными:
Высокая интенсивность: плотный транспортный поток в любое время суток.
Капризный климат: частые и резкие перепады погоды, ухудшающие видимость.
Повышенная аварийность: только за последние три года на этом отрезке было зафиксировано 6 серьезных дорожно-транспортных происшествий.
Ожидается, что светящиеся указатели помогут автовладельцам заранее сбрасывать скорость перед крутыми поворотами, съездами и другими скрытыми ловушками трассы.
На данный момент проект находится в пилотном статусе. Перед специалистами стоит задача выяснить, насколько инновационный состав приспособлен к суровым казахстанским реалиям. Эксперты будут непрерывно мониторить ключевые параметры:
Интенсивность и продолжительность ночного свечения;
Устойчивость краски к резким температурным скачкам и обильным осадкам;
Стойкость к механическому износу под колесами многотонных грузовиков;
Психологический аспект — как именно новое визуальное восприятие влияет на реакцию водителей.
Руководство «КазАвтоЖола» подчеркивает, что их главная цель — поиск и внедрение максимально практичных решений, способных снизить смертность на дорогах.
Если светящаяся краска успешно выдержит испытание трафиком и погодой, данный опыт будет признан удачным. В таком случае уникальную люминесцентную технологию начнут поэтапно масштабировать и наносить на другие потенциально опасные и неосвещенные загородные магистрали по всему Казахстану.
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