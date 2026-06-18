«КазАвтоЖол» нашел необычный способ спасти водителей: в Казахстане тестируют разметку будущего

На аварийном участке трассы Астана-Коргалжын запустили революционный эксперимент: здесь тестируют люминесцентную разметку, способную самостоятельно светиться в темноте и защищать водителей от ДТП, сообщает Lada.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".