Казахстан переходит на усиленный режим охраны границ: официальное заявление МИД

Казахстан зеркально отвечает на глобальные миграционные вызовы и радикально усиливает контроль на государственных границах ради обеспечения национальной безопасности, сообщает Lada.kz.
Астана переформатирует подходы к охране рубежей, ориентируясь на жесткую практику ведущих мировых держав. 18 июня 2026 года в кулуарах Сената министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев подробно разъяснил логику принимаемых государством мер. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сегодняшнее «закручивание гаек» на казахстанской границе — это не изолированное решение, а закономерный ответ на глобальные геополитические процессы.
По словам дипломата, ключевые страны мира сейчас вынуждены спешно возводить новые барьеры из-за беспрецедентного наплыва беженцев. В частности, жесткие ограничительные меры вводятся внутри европейского сообщества:
«В странах Шенгенского соглашения последовательно ужесточают контроль на своих рубежах, поскольку фиксируется лавинообразный рост числа беженцев. Разумеется, активизируются и нелегальные миграционные потоки. Это суверенное право данных государств — защищать себя, и именно поэтому они идут на подобные шаги», — констатировал Ермек Кошербаев.
Вектор, заданный развитыми странами, стал катализатором для аналогичных шагов со стороны Казахстана. Правительство республики оперативно адаптирует систему пограничного мониторинга под новые реалии, чтобы не допустить неконтролируемого транзита и незаконного оседания иностранных граждан на территории страны.
Министр иностранных дел четко обозначил финальную цель новой государственной стратегии: речь идет не просто о снижении статистических показателей, а о полной ликвидации явления как такового. Власти намерены выстроить систему фильтрации и контроля таким образом, чтобы свести к нулю любые лазейки для теневого пересечения границы.
«Мы со своей стороны предпринимаем максимальные усилия для того, чтобы масштабы и численность нелегальной миграции в Казахстан неуклонно сокращались. Наша приоритетная задача — полностью искоренить эту проблему», — резюмировал глава МИД.
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