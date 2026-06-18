18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.06.2026, 15:22

Казахстан переходит на усиленный режим охраны границ: официальное заявление МИД

Новости Казахстана 0 1 557

Казахстан зеркально отвечает на глобальные миграционные вызовы и радикально усиливает контроль на государственных границах ради обеспечения национальной безопасности, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Синхронизация с мировыми трендами

Астана переформатирует подходы к охране рубежей, ориентируясь на жесткую практику ведущих мировых держав. 18 июня 2026 года в кулуарах Сената министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев подробно разъяснил логику принимаемых государством мер. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сегодняшнее «закручивание гаек» на казахстанской границе — это не изолированное решение, а закономерный ответ на глобальные геополитические процессы.

По словам дипломата, ключевые страны мира сейчас вынуждены спешно возводить новые барьеры из-за беспрецедентного наплыва беженцев. В частности, жесткие ограничительные меры вводятся внутри европейского сообщества:

«В странах Шенгенского соглашения последовательно ужесточают контроль на своих рубежах, поскольку фиксируется лавинообразный рост числа беженцев. Разумеется, активизируются и нелегальные миграционные потоки. Это суверенное право данных государств — защищать себя, и именно поэтому они идут на подобные шаги», — констатировал Ермек Кошербаев.

Бескомпромиссная цель Астаны

Вектор, заданный развитыми странами, стал катализатором для аналогичных шагов со стороны Казахстана. Правительство республики оперативно адаптирует систему пограничного мониторинга под новые реалии, чтобы не допустить неконтролируемого транзита и незаконного оседания иностранных граждан на территории страны.

Министр иностранных дел четко обозначил финальную цель новой государственной стратегии: речь идет не просто о снижении статистических показателей, а о полной ликвидации явления как такового. Власти намерены выстроить систему фильтрации и контроля таким образом, чтобы свести к нулю любые лазейки для теневого пересечения границы.

«Мы со своей стороны предпринимаем максимальные усилия для того, чтобы масштабы и численность нелегальной миграции в Казахстан неуклонно сокращались. Наша приоритетная задача — полностью искоренить эту проблему», — резюмировал глава МИД.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
С 12 июля акиматы идут с проверками в квартиры казахстанцев. Имеете ли вы право не открывать дверь?Новости Казахстана
19.05.2026, 10:28 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь