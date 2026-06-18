Казахстан переходит на усиленный режим охраны границ: официальное заявление МИД

Казахстан зеркально отвечает на глобальные миграционные вызовы и радикально усиливает контроль на государственных границах ради обеспечения национальной безопасности, сообщает Lada.kz.

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Синхронизация с мировыми трендами

Астана переформатирует подходы к охране рубежей, ориентируясь на жесткую практику ведущих мировых держав. 18 июня 2026 года в кулуарах Сената министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев подробно разъяснил логику принимаемых государством мер. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сегодняшнее «закручивание гаек» на казахстанской границе — это не изолированное решение, а закономерный ответ на глобальные геополитические процессы.

По словам дипломата, ключевые страны мира сейчас вынуждены спешно возводить новые барьеры из-за беспрецедентного наплыва беженцев. В частности, жесткие ограничительные меры вводятся внутри европейского сообщества:

«В странах Шенгенского соглашения последовательно ужесточают контроль на своих рубежах, поскольку фиксируется лавинообразный рост числа беженцев. Разумеется, активизируются и нелегальные миграционные потоки. Это суверенное право данных государств — защищать себя, и именно поэтому они идут на подобные шаги», — констатировал Ермек Кошербаев.

Бескомпромиссная цель Астаны

Вектор, заданный развитыми странами, стал катализатором для аналогичных шагов со стороны Казахстана. Правительство республики оперативно адаптирует систему пограничного мониторинга под новые реалии, чтобы не допустить неконтролируемого транзита и незаконного оседания иностранных граждан на территории страны.

Министр иностранных дел четко обозначил финальную цель новой государственной стратегии: речь идет не просто о снижении статистических показателей, а о полной ликвидации явления как такового. Власти намерены выстроить систему фильтрации и контроля таким образом, чтобы свести к нулю любые лазейки для теневого пересечения границы.