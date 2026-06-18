Массовый арест колес: в МВД раскрыли схему, на которой погорели тысячи водителей в Казахстане

Всего за четыре дня тысячи казахстанских водителей лишились своих автомобилей в ходе масштабной спецоперации МВД. Полицейские устроили тотальную проверку на дорогах и массово отправили машины нарушителей на штрафстоянки, сообщает Lada.kz.

Фото: Руслан Пряников

Тотальный контроль: итоги четырехдневной облавы

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан подвели итоги общереспубликанских рейдов, которые проходили в стране с 10 по 14 июня 2026 года. Результаты оказались впечатляющими: за этот короткий промежуток времени стражи порядка зафиксировали более 22 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Основной удар пришелся на любителей скрывать свои реальные данные. В ходе проверок полиция выявила:

500 фактов умышленной установки и управления автомобилями с фальшивыми (подложными) госномерами;

Свыше 1,5 тысяч транспортных средств, которые и вовсе колесили по дорогам без регистрационных знаков.

Жесткие санкции: автомобили отправляются на арестплощадки

Бескомпромиссная позиция ведомства вылилась в жесткие штрафные санкции. По результатам рейдовых мероприятий около 2,5 тысяч автомобилей были принудительно эвакуированы и водворены на специализированные стоянки. Нарушителям не просто выпишут крупные штрафы — вернуть свои транспортные средства им удастся далеко не сразу.

Позиция МВД: уклониться от камер больше не получится

В министерстве подчеркивают, что масштаб проблемы говорит о системности правонарушений. Водители идут на такие меры осознанно.

«Данные факты свидетельствуют об умышленном характере использования подложных ГРНЗ для уклонения от ответственности за нарушения законодательства», — официально заявили в МВД 18 июня 2026 года.

Использование фальшивых номеров или езда без них — это популярный среди правонарушителей способ «спрятаться» от автоматических систем фиксации и камер «Сергек». Однако в ведомстве дали понять: подобные рейды станут регулярными, а технические средства полиции теперь позволяют оперативно вычислять «машины-призраки» в общем потоке.