Наследие Великой Степи официально внесли в Конституцию РК: заявление Бектенова в Санкт-Петербурге

Казахстан официально закрепил в новой Конституции преемственность тысячелетней истории Великой Степи. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на международной конференции в Санкт-Петербурге, представив лидерам стран СНГ масштабный план по цифровизации культурного наследия и превращению креативной индустрии в мощный драйвер экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Выступая на пленарном заседании перед главами правительств стран Содружества, Олжас Бектенов напомнил, что по итогам общенационального референдума в Казахстане принята новая Конституция, вступающая в силу с 1 июля.
Новый Основной закон не просто провозглашает курс на «Справедливый Казахстан» и принцип «Закон и Порядок», но и впервые на конституционном уровне закрепляет историческое наследие степной цивилизации. Важным шагом в этом направлении уже стал майский международный симпозиум в Астане, собравший ученых из 20 стран для изучения наследия Золотой Орды.
Главное новшество: Обновленная Конституция теперь юридически гарантирует охрану интеллектуальной и творческой деятельности, что дает мощный импульс развитию бизнеса.
Сегодня креативный сектор Казахстана — это не просто культура, а полноценный сектор экономики. Правительство подошло к этой сфере как к стратегическому приоритету, и результаты не заставили себя ждать:
Масштаб: Отрасль охватывает более 40 видов деятельности, в ней занято свыше 150 тысяч человек.
Доходы: Валовая добавленная стоимость сектора за последний год выросла на 25% и достигла $3 млрд.
Мировой признак: В Глобальном инновационном индексе (ВОИС) по направлению «Креативные результаты» Казахстан совершил невероятный рывок, поднявшись сразу на 32 позиции.
Казахстанское кино, музыка, дизайн и игровая индустрия активно экспортируются, формируя новый бренд страны за рубежом. Чтобы объединить усилия соседей, Президент РК Касым-Жомарт Токаев инициировал создание Ассоциации креативных индустрий стран СНГ.
Внутри страны авторов уже поддерживает специализированный Фонд развития и сеть региональных креативных хабов.
Поскольку 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта, технологии ИИ активно внедряются в создание контента.
Ярким примером глобального успеха Казахстана в этой сфере стала компания Higgsfield — один из мировых лидеров в области генерации видео с помощью ИИ. Опыт этого отечественного «цифрового единорога» доказывает, что казахстанские IT-специалисты способны задавать тренды на мировом технологическом рынке.
Казахстан развернул беспрецедентную кампанию по сохранению своей истории в «цифре». Главные технологические проекты:
Банк цифровых копий: Платформа, использующая высокоточное LiDAR-сканирование и 3D-архивирование. В цифровой формат переводятся объекты под защитой ЮНЕСКО — Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы и подземные мечети Мангистау.
E-Museum: Единая платформа, объединившая 300 музеев страны с десятками тысяч оцифрованных экспонатов.
Реставрация кино: За последние годы специалисты полностью оцифровали 43 легендарные картины, вернув к жизни «Золотой фонд казахского кино».
Олжас Бектенов резюмировал, что цифровизация стирает границы и открывает историю Казахстана миллионам людей по всему миру. При этом традиционные форматы сотрудничества в СНГ — выставки, фестивали и гастроли — остаются важнейшим фундаментом для межкультурного диалога.
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