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18.06.2026, 18:28

Казахстан закипит: синоптики назвали регионы, где в июле «бахнет» до +50

Новости Казахстана 0 1 314

Июль 2026 года в Казахстане станет месяцем экстремальных климатических контрастов — страну накроет аномальная жара до +50 градусов, которая в отдельных регионах будет сменяться резким похолоданием и разрушительным градом, сообщает Lada.kz. 

Фото: azertag.az
Фото: azertag.az

Пекло библейских масштабов: где ждать +50°C По официальным данным «Казгидромета», второй месяц лета полностью оправдает статус самого жаркого периода в году, однако температурные показатели местами выйдут далеко за рамки привычной нормы.

В то время как средние значения на севере и востоке республики удержатся в комфортных пределах +18...+23 °C, а на юге — около +28...+30 °C, пиковые температурные волны окажутся критическими. В северных и восточных областях термометры в отдельные дни подскочат до +42...+43 °C. Центральный, западный и юго-восточный Казахстан раскалятся до +47...+48 °C. Эпицентром же температурного взрыва станет юг страны — здесь синоптики прогнозируют экстремальные и опасные для здоровья +50 °C.

Ночные заморозки и тропические ливни На фоне дневного зноя жителей северных и восточных регионов ждет обратная погодная аномалия — резкие ночные похолодания. В ночные часы температура в этих зонах может опускаться до рекордных +5 °C, что создаст колоссальный суточный перепад температур.

Кроме того, для северной части Казахстана июль традиционно станет пиком дождливого сезона, но в этом году осадки примут характер стихийных бедствий. Метеорологи предупреждают: обильные ливни будут сопровождаться мощными грозами. При этом в ряде районов всего за одни сутки может выпасть месячный объем влаги.

Удары стихии: град в горах и штормовой ветер Особую опасность синоптики прогнозируют для горных и предгорных территорий. Максимальная грозовая активность зафиксирована на севере, востоке, а также в горных массивах юго-востока страны, где высока вероятность выпадения крупного града.

Данный прогноз продолжает тренд на общую дестабилизацию атмосферных фронтов в регионе. Напомним, штормовые предупреждения, сопровождающиеся шквальным ветром, ливнями и градом, уже действуют в нескольких областях республики. Параллельно с этим на западе Казахстана фиксируется предваряющая июльский зной волна экстремальной жары с показателями до +43 °C.

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