МВД Казахстана назвало дату, до которой казахстанцам простят все долги

Министерство внутренних дел Казахстана обнародовало детальные условия масштабной уголовной и административной амнистии, которая затронет более миллиона граждан и спишет миллиардные долги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ведомстве подчеркнули, что грядущая амнистия — это не поблажка для криминалитета, а взвешенный правовой акт, призванный снизить финансовые и юридические барьеры для адаптации граждан. Главная сенсация реформы: в истории независимого Казахстана впервые будет проведена административная амнистия. Государство идет на сознательное снижение нагрузки на кошельки населения и малого бизнеса, чтобы стимулировать деловую и экономическую активность в стране.
По словам заместителя начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермека Шульдена, под действие уголовной амнистии попадут свыше 15 тысяч человек. Из них около 1,5 тысячи — это осужденные, отбывающие наказание в колониях.
На что могут рассчитывать оступившиеся граждане:
Полное освобождение для совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.
Освобождение для осужденных за преступления средней тяжести (при условии, что нанесенный ущерб полностью возмещен или отсутствует).
Дифференцированное сокращение сроков заключения для остальных категорий в зависимости от их поведения.
Жесткое табу: Амнистия категорически не затронет рецидивистов, террористов, экстремистов, коррупционеров, членов ОПГ, а также лиц, осужденных за пытки и любые посягательства на половую неприкосновенность (особенно против несовершеннолетних).
Вторая часть реформы носит по-настоящему народный характер. Она охватит сразу 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые находятся в ведении 15 различных госструктур.
Граждане, индивидуальные предприниматели, а также лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, ЧСИ), будут полностью освобождены от уплаты неисполненных штрафов. Единственное условие — правонарушение должно быть совершено до 24:00 17 марта 2026 года.
Только по линии министерства внутренних дел под амнистию подпадает порядка 1 миллиона административных штрафов на колоссальную сумму — более 17 миллиардов тенге.
В МВД поспешили успокоить общественность: тотального снижения контроля на улицах и дорогах не произойдет. Амнистия носит точечный характер и полностью исключает статьи, создающие прямую угрозу жизни людей.
Штрафы и наказания не будут прощены за:
Грубые нарушения ПДД (пьяная езда, выезд на встречную полосу и иные проступки, повлекшие лишение прав).
Незаконный оборот оружия и наркотических средств.
Повторные правонарушения, а также дела, которые уже находятся на финальной стадии рассмотрения в судах.
В настоящий момент исторический законопроект передан на рассмотрение депутатам Мажилиса Парламента РК. Ожидается, что финальное решение будет принято в ближайшее время.
Комментарии0 комментарий(ев)