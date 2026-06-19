18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.06.2026, 20:54

МВД Казахстана назвало дату, до которой казахстанцам простят все долги

Новости Казахстана 0 1 110

Министерство внутренних дел Казахстана обнародовало детальные условия масштабной уголовной и административной амнистии, которая затронет более миллиона граждан и спишет миллиардные долги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Исторический прецедент: почему эта амнистия особенная

В ведомстве подчеркнули, что грядущая амнистия — это не поблажка для криминалитета, а взвешенный правовой акт, призванный снизить финансовые и юридические барьеры для адаптации граждан. Главная сенсация реформы: в истории независимого Казахстана впервые будет проведена административная амнистия. Государство идет на сознательное снижение нагрузки на кошельки населения и малого бизнеса, чтобы стимулировать деловую и экономическую активность в стране.

Уголовная амнистия: кто выйдет на свободу и кому урежут сроки

По словам заместителя начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермека Шульдена, под действие уголовной амнистии попадут свыше 15 тысяч человек. Из них около 1,5 тысячи — это осужденные, отбывающие наказание в колониях.

На что могут рассчитывать оступившиеся граждане:

  • Полное освобождение для совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

  • Освобождение для осужденных за преступления средней тяжести (при условии, что нанесенный ущерб полностью возмещен или отсутствует).

  • Дифференцированное сокращение сроков заключения для остальных категорий в зависимости от их поведения.

Жесткое табу: Амнистия категорически не затронет рецидивистов, террористов, экстремистов, коррупционеров, членов ОПГ, а также лиц, осужденных за пытки и любые посягательства на половую неприкосновенность (особенно против несовершеннолетних).

Административная амнистия: списание 17 миллиардов тенге

Вторая часть реформы носит по-настоящему народный характер. Она охватит сразу 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые находятся в ведении 15 различных госструктур.

Граждане, индивидуальные предприниматели, а также лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, ЧСИ), будут полностью освобождены от уплаты неисполненных штрафов. Единственное условие — правонарушение должно быть совершено до 24:00 17 марта 2026 года.

Только по линии министерства внутренних дел под амнистию подпадает порядка 1 миллиона административных штрафов на колоссальную сумму — более 17 миллиардов тенге.

Безопасность превыше всего: за что амнистии не будет

В МВД поспешили успокоить общественность: тотального снижения контроля на улицах и дорогах не произойдет. Амнистия носит точечный характер и полностью исключает статьи, создающие прямую угрозу жизни людей.

Штрафы и наказания не будут прощены за:

  • Грубые нарушения ПДД (пьяная езда, выезд на встречную полосу и иные проступки, повлекшие лишение прав).

  • Незаконный оборот оружия и наркотических средств.

  • Повторные правонарушения, а также дела, которые уже находятся на финальной стадии рассмотрения в судах.

В настоящий момент исторический законопроект передан на рассмотрение депутатам Мажилиса Парламента РК. Ожидается, что финальное решение будет принято в ближайшее время.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
С 12 июля акиматы идут с проверками в квартиры казахстанцев. Имеете ли вы право не открывать дверь?Новости Казахстана
19.05.2026, 10:28 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь