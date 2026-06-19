Деньги в семью: военным в Казахстане разрешили снимать и покупать квартиры у родных в 2026 году

В Казахстане кардинально изменились условия предоставления жилищных выплат для силовиков. Как сообщает Министерство обороны РК, в 2026 году правила расширили: теперь государственные средства можно законно тратить на аренду и покупку недвижимости у собственных близких родственников, переедает Lada.kz.
Оборонное ведомство Республики Казахстан пошло на беспрецедентное расширение возможностей для получателей жилищных выплат. Главным новшеством стало полное снятие табу на проведение сделок внутри семьи. Отныне участники программы могут абсолютно законно арендовать или выкупать квадратные метры у собственных родителей, братьев, сестер и других близких родственников, направляя на это бюджетные средства.
Помимо этого, государство открыло две важнейшие финансовые опции. Теперь целевые деньги разрешено использовать для:
инвестирования в долевое строительство (что позволит приобретать жилье на первичном рынке на этапе котлована по более выгодной цене);
оформления аренды недвижимости с последующим правом выкупа.
Вместе с расширением функционала спецсчетов, была проведена масштабная «расчистка» нормативной базы. Реформа полностью ликвидировала ключевые барьеры, усложнявшие жизнь силовикам:
Отменен лимит по площади: прежний жесткий порог, ограничивающий размер текущих выплат объектами до 90 квадратных метров, больше не действует.
Свобода сроков: сняты любые временные рамки на использование государственных средств для найма жилья.
Упрощение процедур: норма об обязательной государственной регистрации договора аренды официально исключена из требований.
Напомним, что государственная система жилищных выплат в Казахстане ориентирована на военнослужащих, сотрудников специальных госорганов, правоохранительной системы и подразделений гражданской защиты, признанных нуждающимися в жилой площади. Помощь оказывается в виде ежемесячных (текущих) или единовременных переводов.
Важное исключение: солдаты срочной службы под действие данной программы не подпадают.
Для вхождения в программу бойцам необходимо подать рапорт и приложить справку о статусе нуждающегося. При этом новые правила требуют жесткой отчетности: каждый год, строго в срок до 25 января, получатели выплат обязаны предоставлять актуальную выписку по движению средств на специальном счете и обновленную справку, подтверждающую отсутствие личной недвижимости на праве собственности.
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