Деньги в семью: военным в Казахстане разрешили снимать и покупать квартиры у родных в 2026 году

В Казахстане кардинально изменились условия предоставления жилищных выплат для силовиков. Как сообщает Министерство обороны РК, в 2026 году правила расширили: теперь государственные средства можно законно тратить на аренду и покупку недвижимости у собственных близких родственников, переедает Lada.kz.