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19.06.2026, 08:33

В Казахстане нашли бизнес, который обречен на вечную прибыль: на нем уже сделали 400 миллиардов

Новости Казахстана 0 1 504

Рынок авторемонта в Казахстане переживает беспрецедентный взлет: за год его объемы подскочили на 36,6%, достигнув внушительных 400 млрд тенге. На фоне стремительного роста автопарка и его хронического старения в стране образовался жесткий дефицит автосервисов, что открывает колоссальные возможности для малого и среднего бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Миллиарды на запчастях: почему рынок СТО переживает бум

Казахстан стремительно обрастает автомобилями. По последним аналитическим данным, колесный парк страны вплотную приблизился к отметке в 6 миллионов транспортных средств (5,955 млн единиц), показав годовой рост на 2,5%. Параллельно рекорды бьет и авторитейл: за 2025 год дилеры реализовали почти 235 тысяч новых легковушек и коммерческих авто (+14,4%).

Однако ключевой экономический драйвер для сферы услуг кроется в другой цифре. Более 71% всего автопарка Казахстана — это машины старше 10 лет.

Как поясняет старший эксперт Центра исследования конкурентной среды Института экономических исследований Бейбарыс Аубакиров, такая возрастная структура гарантирует предпринимателям вечный спрос. Старые машины требуют регулярных вложений. В результате за прошедший год объем услуг по техобслуживанию и ремонту взлетел с 292,8 млрд до 400 млрд тенге. Поддерживать этот темп помогают не только СТО, но и кузовные цеха, точки диагностики, шиномонтажи и ритейлеры автокомпонентов.

Критический дефицит: на одну СТО приходится 732 автомобиля

Инфраструктура автосервиса в республике попросту не успевает за темпами автомобилизации. Спрос критически опережает предложение, создавая идеальные условия для открытия нового бизнеса.

Статистика за последние годы наглядно показывает этот дисбаланс:

  • Число машин в РК с 2020 года выросло почти на 49% (с 3,865 млн до 5,744 млн на конец расчетного периода).

  • Сеть СТО за это же время расширилась всего на 19,4% (с 6 566 до 7 842 точек).

Если еще несколько лет назад на один условный автосервис приходилось 589 машин, то сегодня нагрузка выросла до 732 автомобилей на одну станцию.

Для сравнения, в России этот показатель в два раза ниже (364 машины на точку), что говорит о высокой плотности конкуренции. С другой стороны, в США и Великобритании нагрузка составляет 979 и 800 авто соответственно. Текущие цифры указывают на то, что казахстанский рынок еще далек от насыщения и имеет огромный потенциал для масштабирования.

Географически «эпицентр» автобизнеса и торговли запчастями сегодня сосредоточен в четырех регионах: Алматы, Астане, а также в Алматинской и Карагандинской областях.

Где локализовать бизнес и как удержать деньги в экономике?

Несмотря на очевидные финансовые успехи, эксперты видят в автосфере и скрытые вызовы для государства. Ключевая проблема — колоссальная зависимость Казахстана от импорта готовых машин и запчастей. Из-за этого львиная доля добавленной стоимости утекает за рубеж.

Чтобы миллиарды тенге оставались внутри страны, экономисты предлагают МСБ активно развивать смежную инфраструктуру вокруг крупных индустриальных хабов:

  1. Алматы и Костанай: создавать крупные логистические хабы и склады автокомпонентов вокруг уже действующих автомобильных заводов.

  2. СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота»: использовать потенциал специальной экономической зоны для оптимизации и удешевления поставок дефицитных запчастей напрямую из Китая.

Обратная сторона медали: Помимо очевидных плюсов для бизнеса (новые рабочие места, налоги, активизация МСБ), лавинообразный рост автопарка несет серьезные риски для крупных городов. Эксперты предупреждают о прогрессирующей нагрузке на дорожную инфраструктуру и экологию, что потребует от властей оперативных урбанистических решений.

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