В Казахстане нашли бизнес, который обречен на вечную прибыль: на нем уже сделали 400 миллиардов

Рынок авторемонта в Казахстане переживает беспрецедентный взлет: за год его объемы подскочили на 36,6%, достигнув внушительных 400 млрд тенге. На фоне стремительного роста автопарка и его хронического старения в стране образовался жесткий дефицит автосервисов, что открывает колоссальные возможности для малого и среднего бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.