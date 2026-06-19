Нацбанк РК показал страну, которая теперь «забирает» миллиарды казахстанцев

Финансовый вектор сменился: Россия вновь захватила лидерство по объему денежных переводов из Казахстана, потеснив Узбекистан. При этом общие объемы трансграничных потоков заметно просели, вопреки растущему числу транзакций, сообщает Lada.kz.
По свежим данным Национального банка РК, только за апрель 2026 года через международные системы переводов (СМДП) из Казахстана ушло 54,9 млрд тенге, распределившись по 155 тысячам операций.
За год карта денежных потоков претерпела ключевые изменения. Если весной 2025 года безоговорочным лидером был Узбекистан, аккумулировавший 39% всех отправлений, то теперь пальма первенства вернулась к России.
Топ-3 направления распределились следующим образом:
Россия — 20,9 млрд тенге (38,1% от общей суммы);
Узбекистан — 13 млрд тенге (23,7%);
Турция — 9,1 млрд тенге (16,6%).
При этом по физическому числу транзакций Россия демонстрирует абсолютный отрыв: на нее приходится почти две трети (65,6%) от всех совершенных операций.
В структуре переводов наметился любопытный тренд: казахстанцы все чаще отправляют за рубеж именно тенге. Его доля в годовом выражении выросла с 57,2% до 59,1%. Напротив, американская валюта теряет позиции — доля доллара США упала с 32,7% до 30,7%. Еще ровно 10% рынка удерживает российский рубль.
Парадокс отчетного периода заключается в том, что отправлять деньги стали чаще, но меньшими суммами. Число транзакций за год выросло на 2,2% (до 159,4 тыс.), а вот совокупный объем рухнул почти на 17% — с 68,6 млрд до 57 млрд тенге.
Параллельно фиксируется спад и входящих потоков. В апреле 2026 года в Казахстан перевели всего 16,2 млрд тенге (45,6 тыс. операций). Это на 10% меньше по количеству и почти на 15% скромнее по сумме, чем годом ранее. Главным донором осталась Россия (3,8 млрд тенге), следом идут США (2,7 млрд) и Турция (2,1 млрд). Любопытно, что во входящих переводах доллар сохраняет гегемонию с долей в 56,4%.
Несмотря на то, что через системы переводов ежемесячно циркулируют десятки миллиардов, для внутренней экономики Казахстана эти деньги не имеют критического значения.
Аналитики Finprom подчеркивают: доля переводов мигрантов в ВВП республики составляет ничтожные 0,08%. Это в десять раз ниже среднемирового уровня (0,82%) и несопоставимо с показателями соседних государств, чьи экономики напрямую зависят от заработков граждан за рубежом.
Для сравнения, зависимость ВВП от денежных переводов в других странах выглядит так:
Таджикистан — 47,89%;
Кыргызстан — 17,74%;
Узбекистан — 14,42%;
Грузия — 11,87%;
Армения — 4,92%.
Казахстан по этому параметру находится на одном уровне с Россией (0,09% ВВП). Эксперты объясняют это устойчивым статусом РК как крупного центра притяжения для иностранной рабочей силы, а не экспортера трудовых ресурсов.
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