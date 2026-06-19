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19.06.2026, 10:49

Озвучены условия для завершения трудовой деятельности казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 254

В Казахстане могут радикально изменить условия выхода на заслуженный отдых. Среди главных обсуждаемых инициатив — запуск альтернативного механизма выхода на пенсию при наличии 40-летнего трудового стажа, а также перераспределение взносов работодателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Зачем Минтруда переписывает правила игры

Министерство труда и социальной защиты населения РК инициировало создание специальной рабочей группы. В её состав вошли профильные эксперты, представители госорганов и экономисты, включая Болата Жамишева, Ораза Жандосова и Елену Бахмутову.

Главная цель масштабных обсуждений под руководством главы ведомства Аскарбека Ертаева — сделать отечественную пенсионную систему финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. Власти ищут баланс, который позволит гарантировать казахстанцам достойные выплаты и снизит риски дефицита бюджета фонда на десятилетия вперед.

Пенсия по стажу: инициатива Сената

Одной из самых обсуждаемых тем стало предложение сенатора Амангельды Нугманова. Парламентарий выдвинул идею установить фиксированный 40-летний трудовой стаж как самостоятельное основание для завершения трудовой деятельности.

Особое внимание в проекте уделяется работникам бюджетной сферы: для тех, кто честно отработал государству более 40 лет, предлагают внедрить максимально гибкий график и условия выхода на пенсию. Полные детали механизма пока не раскрываются, так как профильные специалисты всё еще просчитывают экономический эффект идеи.

Новая социальная выплата: привязка к медианной зарплате

Свою модель модернизации представил Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Эксперты предлагают внедрить принципиально новую социальную пенсионную выплату. Ее размер будет рассчитываться по двум ключевым критериям:

  • Отношение среднемесячного дохода гражданина к общереспубликанской медианной зарплате.

  • Общая продолжительность участия в системе (то есть реальный стаж).

Такой подход добавит в накопительную систему элементы солидарности. Это позволит будущим пенсионерам быть менее зависимыми исключительно от объема собственных накоплений в ЕНПФ и сделает выплаты более прогнозируемыми.

Взносы работодателей разделят: 1% на пожизненную страховку

Свои коррективы в систему предлагает внести и Единый накопительный пенсионный фонд. Новшество касается обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). Их планируют разделить на два рукава:

  • 4 процента будут уходить напрямую на персональный накопительный счет конкретного работника.

  • 1 процент направят в общий солидарный (страховой) компонент.

Как пояснили в Министерстве труда, этот «общий котел» необходим для финансирования пожизненных выплат. Даже если у человека полностью закончатся личные накопления на индивидуальном счете, страховой компонент обеспечит ему стабильный доход до конца жизни, независимо от возраста.

Когда ждать изменений?

В профильном ведомстве успокаивают: радоваться или паниковать рано. Директор департамента социального обеспечения Минтруда Данара Кайролла подчеркнула, что все озвученные сценарии пока носят исключительно рекомендательный характер. До утверждения финального пакета реформ специалисты обязаны провести жесткий аудит финансовой устойчивости каждой модели и оценить их социальные последствия для населения.

Контекст: Стоит отметить, что пенсионная система Казахстана планомерно трансформируется. С 1 января текущего 2026 года базовые и солидарные пенсии в стране уже были проиндексированы на 10%. Максимальный предел базовой пенсии вырос до 118% от прожиточного минимума (с ориентиром на 120% к 2027 году). Кроме того, продолжается поэтапный рост взносов работодателей: в 2026 году планка установлена на уровне 3,5%, а к 2028 году она достигнет целевых 5%.

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