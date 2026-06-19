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19.06.2026, 12:16

Срочное заявление Минэнерго: с 1 июля тарифы на газ в Казахстане вырастут на треть

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С 1 июля жителей Казахстана ждет ощутимое изменение коммунальных платежей: средняя стоимость товарного газа вырастет сразу на 33% ради масштабного обновления сетей, сообщает Lada.kz. 

stock.adobe.com
stock.adobe.com

Вынужденная мера: зачем повышают тарифы?

О предстоящем росте цен официально сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев во время брифинга в Службе центральных коммуникаций (СЦК). Согласно заявлению чиновника, индексация тарифов — это необходимый шаг для стабилизации энергетического сектора страны. Полученные средства будут оперативно направлены на подготовку к предстоящему отопительному сезону и глобальную замену изношенной газовой инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что это разовое решение. Никаких других резких скачков стоимости голубого топлива для населения в ближайшее время не прогнозируется.

Технические сбои на Тенгизе и роль QazaqGaz

В министерстве также прояснили ситуацию с дефицитом сырья. Как выяснилось, на протяжении последних четырех месяцев в Казахстане фиксировался спад внутренней добычи газа. Главной причиной стали серьезные технические неполадки на крупнейшем месторождении Тенгиз, а также временные сбои на других добывающих площадках страны.

Тем не менее, чиновники уверяют, что внутренние проблемы никак не отразились на рядовых потребителях. По словам Туткышбаева, национальный оператор QazaqGaz полностью компенсировал возникшую нехватку за счет использования транзитных объемов газа, что позволило избежать дефицита в жилых домах.

Что изменится для казахстанцев во втором полугодии

Несмотря на то, что технический кризис на месторождениях удалось купировать без ущерба для граждан, плановое реформирование отрасли уже запущено. Новая тарифная сетка начнет действовать во всех регионах республики одновременно с началом второго полугодия.

Модернизация газопроводов требует колоссальных инвестиций, и часть финансовой нагрузки теперь ляжет на плечи потребителей, однако это гарантирует стабильное теплоснабжение в зимний период и снизит риски аварий на магистралях.

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