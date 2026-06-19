В Казахстане вводят штраф 86 500 тенге за «неправильные» футболки и кепки на фото в соцсетях

Носить брендированную одежду в Казахстане теперь официально дорого. Обычное селфи в партийной кепке или футболке, выложенное в соцсети, мажилисмены приравняли к незаконной агитации, за которую придется заплатить огромный штраф, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

Цена «партийного» селфи: сколько спишут со счета

Казахстанский сегмент интернета бурлит: Мажилис в первом чтении одобрил резонансный законопроект, который бьет по карману любителей бесплатных брендированных сувениров. Теперь за демонстрацию политической символики в личном аккаунте введут жесткие административные санкции.

Если закон пройдет финальные стадии, расценки за «несанкционированный пиар» будут следующими:

Обычные граждане (физлица): заплатят 20 МРП (на текущий момент это 86 500 тенге );

Бизнес и организации: раскошелятся серьезнее — от 30 до 50 МРП, в зависимости от масштаба юридического лица.

Ловушка в Казнете: как безобидное фото превращается в статью

Механизм наказания предельно прост и одновременно суров. Как пояснил секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Шавхат Утемисов, любая публикация в соцсетях, где на пользователе надета кепка, футболка или худи с логотипом какой-либо партии, будет автоматически расцениваться как скрытая предвыборная агитация.

Алгоритмы мониторинга или бдительные госорганы не станут разбираться, сделали вы фото ради шутки, эстетики или просто потому, что на улице было солнечно. Есть логотип на снимке в Сети — есть состав правонарушения.

Бюрократический абсурд: без бумаги кепку не надевать

В ЦИКе непреклонны: участие в политической жизни страны и предвыборной гонке должно быть строго задокументировано. Отныне, чтобы легально опубликовать фотографию в подаренной на митинге бейсболке, гражданин обязан совершить почти невозможное — иметь на руках официальное письменное согласие от кандидата или руководства политической партии.

Если такой справки при себе (или в цифровом формате) у вас нет, любое проявление «партийного патриотизма» в интернете превращается в путевку на административный суд. Эксперты уже советуют казахстанцам провести ревизию своих старых альбомов и архивов в Instagram и TikTok, чтобы случайный кадр из прошлого не обернулся реальными финансовыми потерями сегодня.