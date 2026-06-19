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19.06.2026, 14:47

Свиноводство на дорогах: «КазАвтоЖол» «прославил» на всю страну водителей-вредителей (видео)

Новости Казахстана 0 1 018

В Казахстане дорожные службы запустили «доску позора» для водителей и пассажиров, которые превращают обочины республиканских трасс в стихийные свалки, сообщает Lada.kz. 

Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru

Миллиард тенге, улетевший в трубу

Ежегодно на очистку придорожных территорий в республике тратится колоссальная сумма — порядка миллиарда тенге. Как подчеркнули в компании «КазАвтоЖол», эти деньги налогоплательщиков могли бы пойти на укладку нового асфальта, установку освещения, барьеров безопасности или развитие цивилизованного придорожного сервиса.

Вместо этого колоссальный бюджет буквально спускается в унитаз — средства уходят на ликвидацию последствий банальной человеческой невоспитанности.

От бычков до туш животных: что находят на обочинах

Дорожники опубликовали кадры, зафиксировавшие масштабы бедствия. Логика «выброшу в окно — никто не заметит» давно не работает. Камеры и очевидцы регулярно снимают, как люди:

  • выбрасывают пакеты с отходами прямо на ходу из окон машин;

  • заваливают хламом зоны отдыха и устраивают перекуры в запрещенных местах;

  • свозят к трассам крупногабаритный строительный мусор и даже трупы домашних животных.

Парадокс ситуации: чаще всего на грязь и отсутствие комфорта в соцсетях жалуются именно те, кто сам не доносит бутылку до урны.

Работа в любую погоду

Ежедневно, невзирая на бураны, проливные дожди или экстремальную жару, на республиканские трассы выходят сотни уборщиков. Они вручную очищают санитарные зоны, отмывают туалеты и собирают тонны пластика вдоль дорожного полотна.

В «КазАвтоЖоле» напомнили: трассы — это общенациональное достояние. Водителей и пассажиров в очередной раз призвали к элементарной культуре: доезжать до оборудованных контейнеров, использовать туалеты по назначению и ценить чужой тяжелый труд. В противном случае «доска позора» будет только пополняться новыми лицами и номерами авто.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Благодарим за чистые обочины
19.06.2026, 11:29
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