Свиноводство на дорогах: «КазАвтоЖол» «прославил» на всю страну водителей-вредителей (видео)

В Казахстане дорожные службы запустили «доску позора» для водителей и пассажиров, которые превращают обочины республиканских трасс в стихийные свалки, сообщает Lada.kz.
Ежегодно на очистку придорожных территорий в республике тратится колоссальная сумма — порядка миллиарда тенге. Как подчеркнули в компании «КазАвтоЖол», эти деньги налогоплательщиков могли бы пойти на укладку нового асфальта, установку освещения, барьеров безопасности или развитие цивилизованного придорожного сервиса.
Вместо этого колоссальный бюджет буквально спускается в унитаз — средства уходят на ликвидацию последствий банальной человеческой невоспитанности.
Дорожники опубликовали кадры, зафиксировавшие масштабы бедствия. Логика «выброшу в окно — никто не заметит» давно не работает. Камеры и очевидцы регулярно снимают, как люди:
выбрасывают пакеты с отходами прямо на ходу из окон машин;
заваливают хламом зоны отдыха и устраивают перекуры в запрещенных местах;
свозят к трассам крупногабаритный строительный мусор и даже трупы домашних животных.
Парадокс ситуации: чаще всего на грязь и отсутствие комфорта в соцсетях жалуются именно те, кто сам не доносит бутылку до урны.
Ежедневно, невзирая на бураны, проливные дожди или экстремальную жару, на республиканские трассы выходят сотни уборщиков. Они вручную очищают санитарные зоны, отмывают туалеты и собирают тонны пластика вдоль дорожного полотна.
В «КазАвтоЖоле» напомнили: трассы — это общенациональное достояние. Водителей и пассажиров в очередной раз призвали к элементарной культуре: доезжать до оборудованных контейнеров, использовать туалеты по назначению и ценить чужой тяжелый труд. В противном случае «доска позора» будет только пополняться новыми лицами и номерами авто.
Комментарии1 комментарий(ев)