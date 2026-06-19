Рожать нельзя подождать: где казахстанцы поставили запятую в 2026 году

Казахстан столкнулся с мощнейшим демографическим спадом за последние два десятилетия. Только за первые три месяца 2026 года рождаемость в стране сократилась на 4,2%, обновив исторический минимум, сообщает Lada.kz.

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Цифры, которые пугают: хроника двадцатилетнего спада

По данным аналитического агентства Finprom.kz, за первый квартал 2026 года в Казахстане на свет появились всего 74,1 тысячи детей. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на ретроспективу: всего пять лет назад, в начале 2021 года, в стране родилось 100,5 тысяч младенцев. Таким образом, всего за пятилетку показатели рождаемости рухнули более чем на четверть (на 26,2%).

Параллельно падает и коэффициент рождаемости. Сейчас он зафиксирован на отметке 14,58 на тысячу человек, тогда как еще в прошлом году составлял 15,39.

Села пустеют быстрее городов: география кризиса

Демографическое пике затронуло абсолютно все регионы страны, однако самый сильный удар пришелся по сельской местности. В селах число новорожденных сократилось сразу на 7,2%, в то время как городские агломерации удержали падение на уровне 2,3%.

Где в Казахстане еще рожают (топ-3 региона):

Туркестанская область — абсолютный лидер (10,4 тыс. детей за квартал);

Алматы — 7,2 тыс. новорожденных;

Шымкент — 6,3 тыс. детей.

Зоны демографического бедствия: Антирекордсменом признана новообразованная область Ұлытау, где за три месяца родилось всего 738 малышей. Чуть лучше ситуация в Северо-Казахстанской (1,1 тыс.) и Восточно-Казахстанской (1,6 тыс.) областях. СКО также удерживает статус региона с самым низким коэффициентом рождаемости в республике.

Глобальный тренд или провал внутренней политики?

Аналитики призывают не паниковать преждевременно, но требуют смотреть правде в глаза. С одной стороны, Казахстан догнал так называемый «второй демографический переход» — общемировой тренд, при котором урбанизация, карьеризм и доступность контрацепции заставляют людей осознанно отказываться от многодетности.

С другой стороны, списывать всё на мировые тенденции — значит закрывать глаза на системные проблемы внутри страны.

«Если молодые семьи массово уезжают из регионов или годами откладывают рождение первенца из-за банального отсутствия перспектив и плохих условий жизни — это уже прямой вопрос к эффективности работы местных властей и региональной политики», — бьют тревогу эксперты.

Что это значит для Казахстана и к чему готовиться?

Нынешний демографический провал — это долгосрочная мина замедленного действия под экономику страны. Эксперты предупреждают: правительству необходимо срочно пересматривать планы развития территорий.

Уже в ближайшие годы государству придется столкнуться со снижением нагрузки на детские сады и начальные школы, однако в долгосрочной перспективе это обернется жестким дефицитом рабочей силы, старением населения и колоссальной нагрузкой на пенсионную систему. Корректировать социальную инфраструктуру под новые реалии нужно уже сегодня.