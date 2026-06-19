18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.06.2026, 16:59

Рожать нельзя подождать: где казахстанцы поставили запятую в 2026 году

Новости Казахстана 0 699

Казахстан столкнулся с мощнейшим демографическим спадом за последние два десятилетия. Только за первые три месяца 2026 года рождаемость в стране сократилась на 4,2%, обновив исторический минимум, сообщает Lada.kz. 

Фото: pkzsk.info
Фото: pkzsk.info

Цифры, которые пугают: хроника двадцатилетнего спада

По данным аналитического агентства Finprom.kz, за первый квартал 2026 года в Казахстане на свет появились всего 74,1 тысячи детей. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на ретроспективу: всего пять лет назад, в начале 2021 года, в стране родилось 100,5 тысяч младенцев. Таким образом, всего за пятилетку показатели рождаемости рухнули более чем на четверть (на 26,2%).

Параллельно падает и коэффициент рождаемости. Сейчас он зафиксирован на отметке 14,58 на тысячу человек, тогда как еще в прошлом году составлял 15,39.

Села пустеют быстрее городов: география кризиса

Демографическое пике затронуло абсолютно все регионы страны, однако самый сильный удар пришелся по сельской местности. В селах число новорожденных сократилось сразу на 7,2%, в то время как городские агломерации удержали падение на уровне 2,3%.

Где в Казахстане еще рожают (топ-3 региона):

  • Туркестанская область — абсолютный лидер (10,4 тыс. детей за квартал);

  • Алматы — 7,2 тыс. новорожденных;

  • Шымкент — 6,3 тыс. детей.

Зоны демографического бедствия: Антирекордсменом признана новообразованная область Ұлытау, где за три месяца родилось всего 738 малышей. Чуть лучше ситуация в Северо-Казахстанской (1,1 тыс.) и Восточно-Казахстанской (1,6 тыс.) областях. СКО также удерживает статус региона с самым низким коэффициентом рождаемости в республике.

Глобальный тренд или провал внутренней политики?

Аналитики призывают не паниковать преждевременно, но требуют смотреть правде в глаза. С одной стороны, Казахстан догнал так называемый «второй демографический переход» — общемировой тренд, при котором урбанизация, карьеризм и доступность контрацепции заставляют людей осознанно отказываться от многодетности.

С другой стороны, списывать всё на мировые тенденции — значит закрывать глаза на системные проблемы внутри страны.

«Если молодые семьи массово уезжают из регионов или годами откладывают рождение первенца из-за банального отсутствия перспектив и плохих условий жизни — это уже прямой вопрос к эффективности работы местных властей и региональной политики», — бьют тревогу эксперты.

Что это значит для Казахстана и к чему готовиться?

Нынешний демографический провал — это долгосрочная мина замедленного действия под экономику страны. Эксперты предупреждают: правительству необходимо срочно пересматривать планы развития территорий.

Уже в ближайшие годы государству придется столкнуться со снижением нагрузки на детские сады и начальные школы, однако в долгосрочной перспективе это обернется жестким дефицитом рабочей силы, старением населения и колоссальной нагрузкой на пенсионную систему. Корректировать социальную инфраструктуру под новые реалии нужно уже сегодня.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь