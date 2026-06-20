«Газпром» заходит на север Казахстана: раскрыты детали соглашения с Астаной

Правительство Казахстана вышло на финальный этап переговоров с российским ПАО «Газпром» о строительстве нового магистрального газопровода, который призван полностью ликвидировать дефицит топлива в столице и северных регионах республики, сообщает Lada.kz.

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Маршрут Ишим — Астана: детали соглашения с «Газпромом»

Как сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев, новая газовая артерия соединит российскую компрессорную станцию «Карасульская» в районе города Ишим с уже действующей казахстанской системой «Сарыарка».

Сотрудничество с «Газпромом» позволит не только обеспечить газом северные области и Астану, но и существенно диверсифицировать маршруты поставок. Проект продвигается в рамках меморандума, подписанного сторонами на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. Планируется, что начиная с 2030 года по новому трубопроводу в Казахстан будет поступать до 6,3 млрд кубометров российского газа ежегодно. На данный момент детальные переговоры с российской компанией продолжаются.

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Несмотря на долгосрочный контракт с «Газпромом», Казахстан делает ставку и на собственную газопереработку, чтобы соблюсти баланс и укрепить энергетическую независимость. Минэнерго форсирует запуск крупных промышленных объектов на базе отечественных месторождений:

На сырьевой базе Кашагана: ведется активное строительство завода мощностью 1 млрд кубометров в год, а также начаты работы над вторым предприятием — на 2,5 млрд кубометров.

На месторождении Карачаганак: запланировано возведение технологического гиганта мощностью до 5 млрд кубометров газа в год.

В городе Жанаозен: продолжается строительство газоперерабатывающего завода, рассчитанного на 900 млн кубометров ежегодно.