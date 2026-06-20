КГД Казахстана официально рассекретил, кого вызовут «на ковер» за иностранные депозиты

Казахстанцам напомнили о приближении дедлайна по всеобщему декларированию, однако правила заполнения отчетов до сих пор вызывают массу вопросов. Комитет государственных доходов (КГД) Минфина РК выпустил жесткие разъяснения: кому из экс-госслужащих придется отчитываться перед налоговой, в каких случаях чиновникам разрешено иметь счета за границей и какую недвижимость можно смело скрыть от декларации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

Час «Х» для налогоплательщиков: когда сдавать отчеты?

В ведомстве напомнили, что затягивать с отправкой документов не стоит. В 2026 году правила остаются строгими, а сроки — едиными для всех. Независимо от того, как вы решите подать декларацию — заполнив традиционный бумажный бланк или отправив его в один клик через электронные сервисы — крайний срок установлен не позднее 15 September текущего года. Обязательство возникает автоматически, и его игнорирование грозит санкциями.

Иностранные миллионы и зарубежные виллы: что попадет под прицел КГД?

Один из главных страхов граждан — нужно ли показывать налоговой все свои сбережения и казахстанскую недвижимость. Эксперты успокоили: отечественное имущество фискальные органы видят и так.

Казахстанские квартиры — мимо декларации: Если вы владеете недвижимостью в нескольких городах Казахстана, отражать ее в форме 250.00 не нужно . Декларированию подлежат исключительно те квадратные метры, которые зарегистрированы за пределами РК.

Зарубежные депозиты — под строгий контроль: Прятать деньги в иностранных банках станет сложнее. Указывать зарубежные вклады необходимо, но только если их общая сумма по всем счетам совокупно превышает порог в 1000-кратный размер МРП. Все, что ниже этой планки, в отчетность можно не вносить.

Бывших госслужащих бывших не бывает? Правила для пенсионеров

Особое внимание налоговики уделили тем, кто покинул государственную службу и вышел на заслуженный отдых. Статус пенсионера не освобождает от отчетности автоматически.

Если в прошлом году экс-чиновник проработал на госслужбе хотя бы один день, в текущем году он обязан сдать декларацию по форме 270.00.

В последующие годы сдавать отчетность придется только при наличии так называемых «триггеров контроля»:

Получение доходов, которые подлежат самостоятельному налогообложению (включая деньги из-за рубежа). Наличие любого движимого или недвижимого имущества, банковских счетов и активов за пределами Казахстана. Крупные покупки: приобретение активов или имущества на общую сумму свыше 20 000 МРП (как в РК, так и за границей). Наличие дебиторской или кредиторской задолженности.

Табу на иностранные счета: когда чиновникам сделают исключение?

По закону государственным служащим запрещено открывать и иметь счета в зарубежных банках. Однако КГД озвучил четкий и исчерпывающий список исключений, когда закон остается на стороне чиновника.

Иметь легальный счет за границей госслужащий может, если он:

официально направлен на работу в заграничные учреждения или прикомандирован туда;

проходит обучение или стажировку за рубежом;

уехал за границу на лечение;

находится за пределами РК в качестве законного представителя (опекуна) своего несовершеннолетнего ребенка.

Во всех остальных случаях владение счетом в иностранном банке для действующего госслужащего остается под строгим запретом.