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20.06.2026, 09:26

Могут ли казахстанок лишить пособий за подработку: в минтруда сделали заявление

Новости Казахстана 0 1 539

В министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о возможной отмене социальных выплат женщинам с детьми, которые подрабатывают во время ухода за ребенком, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали появившиеся в интернете сообщения о том, что в Казахстане якобы планируют лишать социальных выплат матерей, которые подрабатывают, в том числе курьерами.

В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Что будет с пособиями для неработающих родителей

Как пояснили в министерстве, для неработающих родителей, которые осуществляют уход за ребенком, предусмотрены государственные социальные пособия до достижения ребенком возраста полутора лет.

Эти выплаты осуществляются за счет средств республиканского бюджета и имеют безусловный характер.

Данные пособия носят безусловный характер и выплачиваются на весь срок до достижения ребенком полутора лет, вне зависимости от возможного трудоустройства такого получателя, - отметили в ведомстве.

Какие выплаты получают работающие родители

Для родителей, которые официально работают и являются участниками системы обязательного социального страхования, предусмотрены социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.

Такие выплаты осуществляются из Государственного фонда социального страхования и составляют 40 процентов от среднемесячного дохода получателя за последние два года до даты рождения ребенка.

Когда выплаты могут прекратиться

В министерстве труда также разъяснили порядок прекращения социальных выплат для работающих родителей.

Согласно нормам Социального кодекса Республики Казахстан, основанием для прекращения выплат при выходе на работу может быть только добровольное заявление самого получателя.

Таким образом, информация о том, что матерей могут автоматически лишить социальных выплат из-за подработки или трудоустройства, не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве.

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