Неожиданное изменение для владельцев SIM-карт ввели в Казахстане

В Казахстане официально вступили в силу жесткие правила владения мобильными номерами и устройствами: теперь передача телефона третьим лицам без официальной перерегистрации признана незаконной, сообщает Lada.kz.

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Новые обязанности абонентов: SIM-карта и смартфон больше не «просто подарок»

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК объявило о начале действия масштабного «Закона по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных». Согласно новым нормам, граждане страны отныне обязаны юридически переоформлять абонентские номера и сами гаджеты, если они передаются другим людям для постоянного использования.

Передать старый смартфон близкому родственнику или отдать свою SIM-карту другу без официального уведомления и смены владельца в базе данных теперь нельзя. Данная мера призвана ликвидировать «серые» зоны в мобильном сегменте, когда устройство числится за одним человеком, а по факту используется совершенно другим, что существенно осложняло расследование правонарушений.

Тотальный удар по кибермошенничеству и верификация вызовов

Принятый законодательный пакет содержит мощный регуляторный блок, направленный на защиту телекоммуникационной инфраструктуры. В республике полностью обновляются условия лицензирования для провайдеров интернета, операторов IP-телефонии и транкинговых сетей.

Одним из самых ожидаемых нововведений, призванных защитить кошельки казахстанцев от телефонных аферистов, станет обязательная маркировка звонков от юридических лиц. Теперь при входящем вызове от банков, госорганов или коммерческих компаний на экране абонента будет отображаться верифицированный статус организации. Это позволит пользователям мгновенно отличать официальные звонки от подозрительных манипуляций спамеров и мошенников.

Стратегический статус для ЦОД и новые правила для майнеров

Помимо защиты рядовых абонентов, реформа глубоко затрагивает энергетическую базу цифровой экономики. Отныне все крупные центры обработки данных (ЦОД) относятся к категории стратегических объектов страны.

Для привлечения частных инвестиций в модернизацию и расширение генерирующих мощностей вводится уникальный экономический механизм «70/30». Он позволит развивать энергетическую инфраструктуру за счет долгосрочного партнерства: цифровые майнеры и дата-центры выступят гарантированными крупными потребителями электроэнергии, обеспечивая стабильное финансирование отрасли.