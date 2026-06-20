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20.06.2026, 12:00

Трагедия на заправке в Актобе: один взрослый и двое детей заживо сгорели в машине

Новости Казахстана 0 1 560

В Актобе на территории газозаправочной станции загорелся легковой автомобиль, в результате чего погибли один взрослый и двое детей, еще один человек получил серьезные ожоги и был госпитализирован, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Возгорание произошло на территории заправочной станции

Трагический инцидент произошел в Актобе на территории газовой автозаправочной станции, расположенной на пересечении улиц Бокенбай Батыра и Макатаева.

Ранее в социальных сетях появилась информация о пожаре в легковом автомобиле и возможном нахождении людей внутри транспортного средства.

Пожарные ликвидировали огонь за восемь минут

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, прибывшие на место спасатели оперативно приступили к тушению пожара.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в течение восьми минут. Кроме того, огнеборцы предотвратили распространение огня на объекты автозаправочной станции, что позволило избежать более масштабных последствий.

В салоне автомобиля обнаружили тела троих погибших

После завершения работ по тушению пожара в салоне автомобиля были обнаружены тела трех человек.

По данным ДЧС, среди погибших находились двое несовершеннолетних. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Пострадавший находится в реанимации

Как сообщает издание «Диапазон», пострадавшим оказался 54-летний мужчина.

У него диагностированы ожоги верхней части тела. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Сообщается, что пострадавший находится в сознании.

Причины трагедии выясняются

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания автомобиля на территории заправочной станции.

По факту происшествия начато расследование.

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