Трагедия на заправке в Актобе: один взрослый и двое детей заживо сгорели в машине

В Актобе на территории газозаправочной станции загорелся легковой автомобиль, в результате чего погибли один взрослый и двое детей, еще один человек получил серьезные ожоги и был госпитализирован, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Трагический инцидент произошел в Актобе на территории газовой автозаправочной станции, расположенной на пересечении улиц Бокенбай Батыра и Макатаева.
Ранее в социальных сетях появилась информация о пожаре в легковом автомобиле и возможном нахождении людей внутри транспортного средства.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, прибывшие на место спасатели оперативно приступили к тушению пожара.
Возгорание удалось полностью ликвидировать в течение восьми минут. Кроме того, огнеборцы предотвратили распространение огня на объекты автозаправочной станции, что позволило избежать более масштабных последствий.
После завершения работ по тушению пожара в салоне автомобиля были обнаружены тела трех человек.
По данным ДЧС, среди погибших находились двое несовершеннолетних. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщает издание «Диапазон», пострадавшим оказался 54-летний мужчина.
У него диагностированы ожоги верхней части тела. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Сообщается, что пострадавший находится в сознании.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания автомобиля на территории заправочной станции.
По факту происшествия начато расследование.
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