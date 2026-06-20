Вузы Казахстана начали прием документов: названы сроки подачи заявлений на гранты

С 20 июня в высших учебных заведениях Казахстана стартовала работа приемных комиссий, а прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов пройдет с 13 по 20 июля, передает Lada.kz .

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Приемные комиссии начали работу по всей стране

С 20 июня во всех высших учебных заведениях Казахстана начали работу приемные комиссии. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Абитуриенты, которые уже прошли Единое национальное тестирование (ЕНТ) и не планируют участвовать в конкурсе на получение государственных образовательных грантов, могут уже сейчас подавать документы для поступления на платной основе.

Когда можно подать документы на грант

Прием заявлений для участия в конкурсе государственных образовательных грантов будет проводиться с 13 по 20 июля.

В этот период будущие студенты смогут выбрать образовательные программы и учебные заведения, в которых хотят продолжить обучение.

Подать заявление на участие в конкурсе можно через приемные комиссии вузов независимо от того, какое учебное заведение выбрал абитуриент. Кроме того, предусмотрена возможность подачи документов в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал eGov.

Какие проходные баллы действуют в 2026 году

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что минимальные пороговые баллы для поступления остались без изменений.

Для поступления в национальные вузы необходимо набрать не менее 65 баллов. Для остальных высших учебных заведений установлен порог в 50 баллов.

Для образовательных направлений «Педагогические науки» и «Право» минимальный проходной балл составляет 75. Для направления «Здравоохранение» установлен порог в 70 баллов.

Какие требования предъявляются по отдельным предметам

Помимо общего результата ЕНТ, абитуриентам необходимо выполнить минимальные требования по отдельным дисциплинам.

По предмету «История Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ либо творческому экзамену требуется набрать не менее пяти баллов.

По предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» необходимо получить не менее трех баллов.

При этом вузы имеют право самостоятельно устанавливать более высокие пороговые значения по отдельным образовательным программам.

Когда объявят обладателей грантов

Списки обладателей государственных образовательных грантов планируется опубликовать до 10 августа.

В министерстве также напомнили, что по вопросам прохождения творческих и специальных экзаменов, выбора образовательных программ, предоставления мест в общежитиях и условий обучения абитуриентам следует обращаться непосредственно в приемные комиссии вузов.

До какого числа принимают документы

Прием документов для поступления в высшие учебные заведения Казахстана продлится до 25 августа.