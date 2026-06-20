Купить антибиотик без рецепта? Почему казахстанцам все чаще отказывают в аптеках

С начала 2026 года казахстанские аптеки заметно ужесточили контроль за отпуском рецептурных препаратов, что связано не только с административной, но и с уголовной ответственностью за нарушение правил реализации отдельных лекарственных средств, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Почему лекарства перестали продавать без рецепта

Многие казахстанцы в последнее время столкнулись с тем, что в аптеках стали гораздо строже требовать рецепты на препараты, которые раньше нередко отпускались без дополнительных документов. Речь идет не только о сильнодействующих средствах, но и о некоторых антибиотиках и других рецептурных лекарствах.

На первый взгляд может показаться, что правила изменились недавно, однако на самом деле требования к отпуску рецептурных препаратов существовали и ранее. За нарушение порядка реализации лекарственных средств предусмотрена административная ответственность по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий».

Тем не менее на практике отдельные аптеки нередко закрывали глаза на отсутствие рецептов. Причина была проста: покупатель мог обратиться в соседнюю аптеку, если ему отказывали в продаже препарата.

Что изменилось с 1 января 2026 года

Ситуация кардинально изменилась после вступления в силу отдельных положений закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ».

С 1 января 2026 года, помимо административной ответственности, для нарушителей предусмотрены и уголовные меры наказания.

Изменения коснулись статей 301 и 303 Уголовного кодекса РК. Если ранее уголовная ответственность наступала, в том числе, за незаконный отпуск наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, то теперь перечень охватывает психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, а также ядовитые и сильнодействующие вещества.

Чем рискуют владельцы аптек

Ранее нарушение правил отпуска лекарств могло обернуться административным штрафом. Например, для индивидуального предпринимателя штраф по статье 426 КоАП составляет 70 МРП, что превышает 300 тысяч тенге.

Теперь последствия могут быть значительно серьезнее.

Согласно новым нормам, нарушителю может грозить штраф до 160 МРП, исправительные работы в аналогичном размере, привлечение к общественным работам на срок до 160 часов либо арест на срок до 40 суток.

Кроме того, предусмотрена возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Какие препараты вызывают особое внимание

Специалисты подчеркивают, что уголовная ответственность применяется не за отпуск любых рецептурных лекарств.

В первую очередь речь идет о препаратах, которые могут использоваться в качестве прекурсоров для изготовления наркотических веществ либо входят в перечень сильнодействующих средств.

Прекурсорами называют химические соединения, применяемые при производстве синтетических наркотиков. При этом некоторые из них могут входить в состав вполне легальных лекарственных препаратов.

В качестве примера приводится перманганат калия, более известный как марганцовка. Это средство используется в быту и медицине для обработки ран и полоскания горла, однако в определенных условиях может применяться при изготовлении запрещенных веществ.

Еще один пример – тропикамид. Этот препарат включен в перечень сильнодействующих веществ из-за случаев его неправомерного использования, представляющего опасность для жизни и здоровья человека.

Почему рецепты требуют даже на привычные препараты

Формально нормы уголовного законодательства касаются ограниченного перечня веществ. Однако специалисты отмечают, что соответствующие списки регулярно обновляются, а в них могут включаться новые препараты и их аналоги.

Именно поэтому аптечные организации предпочитают максимально строго соблюдать требования законодательства.

Если раньше риск ограничивался административным штрафом, то теперь нарушение правил может повлечь гораздо более серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности и потери права заниматься фармацевтической деятельностью.

Что это означает для покупателей

В результате казахстанцы все чаще сталкиваются с необходимостью предъявлять рецепты даже в случаях, когда раньше препарат можно было приобрести без особых затруднений.

По мнению экспертов, таким образом на практике начинает реализовываться давно продвигаемый принцип, согласно которому рецептурные лекарственные средства должны отпускаться исключительно по назначению врача. Это связано как с вопросами безопасности пациентов, так и с усилением контроля за оборотом веществ, которые могут использоваться не по назначению.