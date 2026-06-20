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20.06.2026, 17:57

Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий пропал в Таиланде

Новости Казахстана 0 701

В Таиланде продолжаются поиски казахстанского рэп-исполнителя Дархана Жумабека, известного под сценическим именем Кисло-Сладкий. Информацию о его исчезновении подтвердил режиссер, который должен был работать с артистом на съемках в Пхукете, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/sweetchili999/
Фото: instagram.com/sweetchili999/

Сообщения о пропаже появились в соцсетях

В социальных сетях распространилась информация о возможном исчезновении казахстанского музыканта Дархана Жумабека, более известного как Кисло-Сладкий. Согласно опубликованным данным, последний раз артиста видели на одном из пляжей в Паттайе.

После появления публикаций пользователи начали обсуждать произошедшее, высказывая различные версии. Некоторые предположили, что история может быть частью рекламной кампании, однако близкие к артисту люди эту версию опровергают.

Режиссер подтвердил, что музыканта ищут

Режиссер Парасат Ибраев, который должен был сотрудничать с рэпером в Таиланде, подтвердил факт поисков музыканта. По его словам, накануне вечером они поддерживали связь, а уже на следующий день артист должен был прилететь в Пхукет для участия в съемках.

Как рассказал Ибраев, сейчас предпринимаются попытки установить местонахождение исполнителя, в том числе с помощью записей камер видеонаблюдения. По имеющейся информации, музыкант должен был вылететь из Бангкока в Пхукет. На данный момент в посольство Казахстана не обращались.

В Таиланде планировались съемки клипов

По словам режиссера, Дархан Жумабек путешествовал вместе с другом. В Пхукете у команды были запланированы съемки двух музыкальных клипов.

Это не промо. Я действительно не могу его найти. Все пишут мне, и я начинаю переживать. Мы должны были начать съёмки сегодня, - сказал Парасат Ибраев.

Дополнительные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Кто такой Кисло-Сладкий

Дархан Жумабек родился 9 апреля 1999 года в селе Шелек Алматинской области. Широкую известность он получил как участник хип-хоп-дуэта «Кисло-Сладкий & Bonah», выпустившего ряд популярных композиций, среди которых трек «Пиридай».

Позже исполнитель занялся сольной карьерой и продолжил выступать под псевдонимом Кисло-Сладкий.

Ранее рэпера привлекали к ответственности

В мае этого года имя музыканта вновь оказалось в центре внимания. 19 мая стало известно, что его привлекли к административной ответственности после инцидента в одном из ночных заведений Алматы.

По информации полиции, артист нарушал общественный порядок и вел себя вызывающе. Специализированный административный суд Алматы назначил ему штраф в размере 20 МРП, что составляет около 86 тысяч тенге.

Напомним, в 2020 году имя Дархана Жумабека также фигурировало в публичном скандале после обвинений в домогательствах со стороны певицы Dequine. Ситуация тогда получила широкий общественный резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

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