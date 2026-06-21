Не вернули деньги по расписке: юрист рассказал, как взыскать долг в Казахстане

Даже если должник перестал выходить на связь, расписка может стать основанием для возврата денег через нотариуса или суд, однако важно знать, какие шаги необходимо предпринять для защиты своих прав, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Ситуации, когда знакомые, друзья или родственники занимают деньги и не возвращают их в установленный срок, остаются распространенной проблемой. Нередко единственным подтверждением передачи средств становится расписка. Однако многие казахстанцы сомневаются, имеет ли такой документ юридическую силу и можно ли на его основании взыскать задолженность.
Поводом для обсуждения стал случай, описанный пользователем социальных сетей. По его словам, он одолжил знакомому 1 миллион 640 тысяч тенге. Заемщик собственноручно написал расписку и обязался вернуть деньги до 15 июня 2026 года, однако обязательство не выполнил и перестал выходить на связь.
Ситуацию прокомментировал адвокат Абзал Касымжанов. По его словам, расписка сама по себе не считается договором займа, однако служит подтверждением факта передачи денежных средств или имущества.
Эксперт отметил, что такой документ может эффективно защищать интересы кредитора, если составлен правильно и содержит всю необходимую информацию.
Для того чтобы расписка могла использоваться в качестве доказательства, юрист рекомендует включать в нее следующие сведения:
Кроме того, специалист советует, чтобы заемщик собственноручно написал свои Ф.И.О. Это позволит избежать споров относительно подлинности документа.
Если сумма займа указывается в иностранной валюте, необходимо определить ее эквивалент в тенге либо отдельно прописать, что возврат производится в тенге по курсу на день оплаты.
По словам адвоката, законодательство Казахстана не требует обязательного нотариального удостоверения договоров займа между гражданами. Даже расписка, написанная от руки на обычном листе бумаги, обладает юридической силой.
Тем не менее нотариальное заверение предоставляет дополнительные преимущества.
Если расписка удостоверена нотариусом, вам не придётся месяцами добиваться возврата долга через суд. В случае просрочки вы сможете обратиться к нотариусу для получения исполнительной надписи. Это документ, который позволяет сразу передать дело судебному исполнителю для принудительного взыскания задолженности. Это экономит месяцы и кучу нервов на судебное разбирательство, - посоветовал эксперт.
Перед обращением в суд или к нотариусу юрист рекомендует попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.
Для этого необходимо подготовить и направить должнику письменную претензию, в которой следует сослаться на расписку и предоставить разумный срок для возврата денежных средств. Обычно он составляет от 7 до 10 календарных дней.
Отправлять претензию рекомендуется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо через курьерскую службу. Также документ можно вручить лично под подпись.
Дополнительно уведомление допускается направить через электронную почту или мессенджеры, если такой способ связи ранее использовался сторонами или был предусмотрен соглашением.
Как отметил адвокат, отсутствие подтверждения попытки досудебного урегулирования может стать причиной того, что суд или нотариус потребуют сначала обратиться к должнику с официальной претензией.
Если должник проигнорировал претензию, кредитор может воспользоваться одним из двух законных способов возврата средств.
Такой вариант возможен, если расписка удостоверена нотариально либо должник письменно признает наличие долга. В этом случае можно получить исполнительную надпись и передать документы частному судебному исполнителю.
Если расписка оформлена в простой письменной форме и заемщик отказывается признавать задолженность либо уклоняется от возврата денег, потребуется обращаться в суд по месту жительства должника.
После вступления решения суда в законную силу либо получения исполнительной надписи к работе приступают частные судебные исполнители.
Согласно законодательству, судебные исполнители обладают широкими полномочиями.
Они могут:
Если должник умышленно уклоняется от исполнения решения суда, скрывает имущество или доходы, он может быть привлечен к ответственности по статье 669 КоАП РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа».
Санкция предусматривает штраф для физических лиц в размере 5 МРП, что составляет 21 625 тенге, общественные работы до 20 часов либо административный арест на срок до 5 суток.
Более серьезные последствия предусмотрены статьей 430 Уголовного кодекса РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа».
В этом случае нарушителю могут назначить общественные работы до 800 часов, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Кроме того, если будет установлено, что человек изначально не собирался возвращать деньги и получил их путем обмана, кредитор вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве по статье 190 УК РК.
Наказание по данной статье предусматривает штраф до 1000 МРП. В 2026 году это составляет 4 325 000 тенге. Также возможны общественные работы до 600 часов, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.
Адвокат Абзал Касымжанов назвал четыре ошибки, которые чаще всего допускают граждане.
Если документ напечатан, должник может заявить, что подпись ему не принадлежит. Провести почерковедческую экспертизу по одной подписи значительно сложнее, поэтому весь текст рекомендуется писать от руки.
Указания только фамилии, имени и отчества недостаточно. В Казахстане могут проживать люди с одинаковыми данными, поэтому необходимо обязательно фиксировать ИИН и реквизиты удостоверения личности.
Юрист советует оформлять заем в тенге. Если деньги передаются в иностранной валюте, нужно заранее прописать порядок возврата по официальному курсу Национального банка на дату платежа.
Одной из наиболее распространенных ошибок является ситуация, когда расписка оформляется на одного человека, а деньги перечисляются на счет его родственника или знакомого. В дальнейшем должник может заявить, что лично денежных средств не получал. Поэтому перевод следует осуществлять исключительно на счет лица, подписавшего расписку.
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