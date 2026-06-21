18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.37
559.77
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.06.2026, 20:45

День столицы в 2026 году: казахстанцев ждут три выходных подряд

Новости Казахстана 0 1 020

В июле 2026 года День столицы выпадает на понедельник, благодаря чему часть казахстанцев сможет отдохнуть три дня подряд, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как будут отдыхать казахстанцы на День столицы

В 2026 году государственный праздник – День столицы, который традиционно отмечается 6 июля, приходится на понедельник. В связи с этим для части жителей страны предусмотрены продолжительные выходные.

Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале eGov, граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать три дня подряд – с 4 по 6 июля включительно.

Для тех, кто работает по шестидневному графику, количество выходных будет меньше. В этом случае днями отдыха станут 5 и 6 июля.

Сколько выходных будет в июле

Для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей июль 2026 года будет включать 22 рабочих дня и 9 выходных дней, включая праздничный День столицы.

Для работников с шестидневным графиком месяц окажется более насыщенным. Их ожидают 26 рабочих дней и 5 выходных дней.

Когда отмечают День столицы

День столицы является государственным праздником Казахстана и ежегодно отмечается 6 июля. В 2026 году дата выпадает на первый рабочий день недели, что позволяет многим жителям страны получить дополнительные дни отдыха.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь