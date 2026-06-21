День столицы в 2026 году: казахстанцев ждут три выходных подряд

В июле 2026 года День столицы выпадает на понедельник, благодаря чему часть казахстанцев сможет отдохнуть три дня подряд, передает Lada.kz .

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Как будут отдыхать казахстанцы на День столицы

В 2026 году государственный праздник – День столицы, который традиционно отмечается 6 июля, приходится на понедельник. В связи с этим для части жителей страны предусмотрены продолжительные выходные.

Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале eGov, граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать три дня подряд – с 4 по 6 июля включительно.

Для тех, кто работает по шестидневному графику, количество выходных будет меньше. В этом случае днями отдыха станут 5 и 6 июля.

Сколько выходных будет в июле

Для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей июль 2026 года будет включать 22 рабочих дня и 9 выходных дней, включая праздничный День столицы.

Для работников с шестидневным графиком месяц окажется более насыщенным. Их ожидают 26 рабочих дней и 5 выходных дней.

Когда отмечают День столицы

День столицы является государственным праздником Казахстана и ежегодно отмечается 6 июля. В 2026 году дата выпадает на первый рабочий день недели, что позволяет многим жителям страны получить дополнительные дни отдыха.