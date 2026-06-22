Жуткое столкновение трех авто на трассе под Астаной унесло пять жизней

Страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, произошло на трассе в Акмолинской области — после лобового удара внедорожники превратились в огненную ловушку, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Огненное столкновение на региональной трассе

По информации 716.kz в Телеграм-канале, крупная авария произошла в минувшее воскресенье, 21 июня, в светлое время суток. На автодороге, соединяющей Астану и Коргалжын, не смогли разъехаться три автомобиля: легковой седан Kia, а также два мощных японских внедорожника — Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser.

Удар был такой силы, что оба автомобиля марки Toyota мгновенно вспыхнули. Очевидцы происшествия опубликовали в социальных сетях кадры с места трагедии, на которых видны огромные клубы черного дыма и полностью охваченные огнем машины. Свидетели аварии пытались помочь заблокированным пассажирам, однако из-за стремительного распространения пламени спасти удалось не всех.

Официальные данные о погибших и раненых

В Департаменте полиции Акмолинской области официально подтвердили масштаб катастрофы. По предварительной информации ведомства, жертвами столкновения стали пять человек — они скончались на месте происшествия до приезда бригад скорой помощи.

Еще пять участников аварии получили тяжелые травмы и множественные переломы. Экстренные службы оперативно госпитализировали пострадавших в ближайшие медицинские учреждения, сейчас за их жизни борются врачи.

Что грозит виновникам и как идет следствие

Правоохранительные органы уже начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Следствию предстоит восстановить поминутную хронологию трагедии и выяснить, кто именно из водителей пошел на опасный маневр, приведший к массовому столкновению. Назначен ряд необходимых экспертиз, включая автотехническую, которая определит, были ли исправны транспортные средства в момент аварии.