Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий нашелся в тайской больнице при странных обстоятельствах

Известный казахстанский рэп-исполнитель Дархан Жумабек, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий, обнаружен в одной из больниц Таиланда после нескольких дней загадочного исчезновения. По заявлениям близких артиста, его жизни ничего не угрожает, однако обстоятельства инцидента вызывают много вопросов, сообщает Lada.kz.

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Таинственное исчезновение в Паттайе

27-летний музыкант прибыл в курортный Таиланд с рабочим визитом — в его планы входили съемки новых видеоклипов в Паттайе. Однако творческий процесс прервался внезапным исчезновением артиста. Накануне пропажи очевидцы заметили исполнителя на одном из местных пляжей. По их словам, поведение Дархана выглядело, мягко говоря, неадекватным. После этого связь с рэпером оборвалась на несколько суток, что спровоцировало серьезную тревогу в его окружении и среди многочисленных фанатов.

Внезапное обнаружение на Пхукете

Спустя дни напряженных поисков Кисло-Сладкий «нашелся», но уже в совершенно другом регионе страны — на острове Пхукет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, музыканта госпитализировали в местное медицинское учреждение. Родственники и друзья Дархана поспешили успокоить общественность: серьезных физических травм или повреждений у рэпера не зафиксировано. На данный момент он проходит комплексное дополнительное обследование, и, если динамика останется положительной, врачи планируют выписать его уже в течение ближайших суток.

Реальное ЧП или спланированный пиар?

Пока близкие выдыхают с облегчением, в кругах поклонников и интернет-экспертов зреет скепсис. История с резкой сменой локации, странным поведением на пляже и мгновенным «исцелением» в больнице показалась многим слишком кинематографичной. В соцсетях активно обсуждают версию о том, что исчезновение Кисло-Сладкого — не более чем срежиссированный прогрев аудитории. Критики предполагают, что громкий инфоповод был создан ради привлечения внимания к будущим клипам, поднятия охватов и монетизации просмотров. Представители артиста эти обвинения пока никак не комментируют.