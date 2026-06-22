18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.01
557.87
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.06.2026, 07:28

Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий нашелся в тайской больнице при странных обстоятельствах

Новости Казахстана 0 1 955

Известный казахстанский рэп-исполнитель Дархан Жумабек, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий, обнаружен в одной из больниц Таиланда после нескольких дней загадочного исчезновения. По заявлениям близких артиста, его жизни ничего не угрожает, однако обстоятельства инцидента вызывают много вопросов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Telegram-канал «SHOT»
Фото: Telegram-канал «SHOT»

Таинственное исчезновение в Паттайе

27-летний музыкант прибыл в курортный Таиланд с рабочим визитом — в его планы входили съемки новых видеоклипов в Паттайе. Однако творческий процесс прервался внезапным исчезновением артиста. Накануне пропажи очевидцы заметили исполнителя на одном из местных пляжей. По их словам, поведение Дархана выглядело, мягко говоря, неадекватным. После этого связь с рэпером оборвалась на несколько суток, что спровоцировало серьезную тревогу в его окружении и среди многочисленных фанатов.

Внезапное обнаружение на Пхукете

Спустя дни напряженных поисков Кисло-Сладкий «нашелся», но уже в совершенно другом регионе страны — на острове Пхукет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, музыканта госпитализировали в местное медицинское учреждение. Родственники и друзья Дархана поспешили успокоить общественность: серьезных физических травм или повреждений у рэпера не зафиксировано. На данный момент он проходит комплексное дополнительное обследование, и, если динамика останется положительной, врачи планируют выписать его уже в течение ближайших суток.

Реальное ЧП или спланированный пиар?

Пока близкие выдыхают с облегчением, в кругах поклонников и интернет-экспертов зреет скепсис. История с резкой сменой локации, странным поведением на пляже и мгновенным «исцелением» в больнице показалась многим слишком кинематографичной. В соцсетях активно обсуждают версию о том, что исчезновение Кисло-Сладкого — не более чем срежиссированный прогрев аудитории. Критики предполагают, что громкий инфоповод был создан ради привлечения внимания к будущим клипам, поднятия охватов и монетизации просмотров. Представители артиста эти обвинения пока никак не комментируют.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь