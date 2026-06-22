Срочно перепаркуйте авто: в Казахстане идут жесткие облавы во дворах

В Казахстане продолжаются массовые проверки дворовых территорий: спасатели совместно с полицией очищают подъезды к домам от брошенных как попало автомобилей. Первые нарушители уже получили реальные штрафы, а спецслужбы обещают не снижать обороты, сообщает Lada.kz.

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Во дворах не развернуться: почему начались проверки

По всей стране набирает обороты республиканская акция «Еркін жол жүру» («Свободный проезд»). Главная задача экстренных служб — освободить проезды для крупногабаритной пожарной и спасательной техники.

Как объясняют в МЧС РК, хаотично припаркованные машины во дворах многоэтажек в случае реального ЧП превращаются в смертельную ловушку. Спецмашины теряют драгоценные минуты, пытаясь лавировать между чужими авто, хотя в вопросах спасения жизней счет идет на секунды.

Первые штрафы в регионах: Алматинская область и Астана на передовой

Совместные патрули спасателей и полицейских уже прочесывают жилые кварталы. Кампания уже принесла первые «неутешительные» для водителей результаты:

В Алматинской области инспекторы провели жесткий аудит дворов многоквартирных домов. Итог: с десятками автовладельцев провели жесткую беседу, а троих злостных нарушителей парковки сразу привлекли к административной ответственности.

В Астане столичный ДЧС взял под контроль не только дворы, но и подъезды к больницам, школам, торговым центрам, а также доступ к пожарным гидрантам. Блокировать источники воды теперь обойдется себе дороже.

Не только наказания, но и ликбез

Помимо выписывания протоколов, оперативные группы развернули масштабную разъяснительную работу. Жителям Казахстана напоминают базовые, но жизненно важные правила:

Как правильно парковаться, чтобы не перекрыть дорогу авто лестницам и цистернам. Как безопасно использовать электроприборы дома, чтобы не спровоцировать перегрузку сети. Что делать и куда бежать, если пожар все-таки начался.

В МЧС подчеркивают, что рейды — это не разовая акция ради штрафов, а системная попытка приучить граждан к культуре безопасности, пока халатность одного водителя не стоила кому-то жизни.