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22.06.2026, 09:55

Почему изъятие денег из ЕНПФ называют пенсионным «суицидом» в Казахстане?

Новости Казахстана 0 1 594

Досрочное изъятие пенсионных накоплений, задуманное как спасательный круг для казахстанцев, обернулось ценовым шоком на рынке недвижимости и угрозой остаться без средств к существованию в старости. Экономисты бьют тревогу: сиюминутная выгода загнала граждан в долгосрочную ловушку, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Эйфория «живых денег» и скрытые серые схемы

Идея разрешить гражданам использовать часть накоплений из ЕНПФ изначально позиционировалась как мощная антикризисная мера. Казахстанцы получили реальный шанс потратить «виртуальные» накопления на осязаемые нужды: покупку квартир или дорогостоящее лечение. Однако, помимо легальных инструментов, на рынке мгновенно расцвели серые схемы по банальному обналичиванию средств.

Как отмечает экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез», эти финансовые вливания имели мощный двойной эффект. Но именно из-за того, что разрушительные последствия в итоге перевесили сиюминутные плюсы, государству пришлось экстренно нажимать на тормоза и резко повышать пороги достаточности.

Инфляционное цунами: как пенсионные миллиарды взгрели рынок жилья

Логика рядового вкладчика была очевидна: недвижимость в Казахстане традиционно считается самым надежным активом. Люди рассуждали прагматично: «Зачем ждать мифических выплат через 30 лет, если можно забрать свои деньги и вложить их в бетон уже сегодня?».

Однако массовый исход средств из ЕНПФ спровоцировал опасный экономический парадокс:

  • Искусственный дефицит: На рынок недвижимости хлынули сотни миллиардов тенге, резко взвинтив покупательский спрос.

  • Стагнация предложения: Физическое количество продаваемых квартир и темпы строительства не могли вырасти пропорционально денежному потоку.

  • Ценовой взлет: Продавцы, увидев ажиотаж и избыток ликвидности у населения, начали массово переписывать ценники в сторону увеличения.

В результате те, кто пытался угнаться за доступным жильем, обнаружили, что квартиры стали еще дороже и менее доступными, чем были до пенсионной реформы.

Жестокая развилка для 40-летних: квадратные метры против пустой тарелки

Вторым, еще более долгосрочным и опасным последствием эксперты называют неизбежное падение уровня жизни будущих пенсионеров. Для поколения граждан, которым сейчас исполнилось 40–45 лет, накопления в ЕНПФ — это не просто приятный бонус, а фундамент их выживания на заслуженном отдыхе, поскольку государственная базовая пенсия для них будет минимальной. Выкачав деньги из фонда сегодня, они гарантировали себе копеечные выплаты завтра.

Многие парируют этот аргумент тем, что купленную квартиру на пенсии можно будет сдавать или продать. Однако экономист Руслан Султанов призывает снять розовые очки: недвижимость не генерирует доход автоматически. Она требует регулярных расходов на содержание, ремонт, поиск адекватных арендаторов и уплату налогов. Более того, едва ли пожилой человек на склоне лет захочет продавать свое единственное жилье ради покупки продуктов питания.

Выводы: ставка государства на будущее

Дискуссия вокруг пенсионных излишков — это не конфликт правильного решения с неправильным. Это жесткий компромисс между двумя противоположными стратегиями: улучшить качество жизни прямо сейчас или застраховать себя от бедности в старости.

Казахстанцы в массе своей выбрали первый вариант. Государство же, оценив масштабы будущей социальной катастрофы и перегрев рынка, заблокировало эту возможность, завысив пороги изъятия. Власти фактически принудительно переставили приоритет на долгосрочную стабильность, закрыв эпоху «легких» пенсионных денег.

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