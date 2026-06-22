Бесплатный доступ к приложениям 24/7: Президент Казахстана подписал новый закон

Казахстанцев ждут масштабные изменения в сфере мобильной связи и цифровых услуг. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который кардинально меняет правила для сотовых операторов, продавцов телефонов и рядовых абонентов, сообщает Lada.kz.

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Бесплатный доступ к госуслугам и защита от скрытых трат

Одним из ключевых нововведений закона, подписанного 19 июня 2026 года, станет гарантированный бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Теперь сотовые операторы обязаны предоставлять гражданам круглосуточное и нетарифицируемое соединение с государственными мобильными приложениями и важными цифровыми платформами. Даже если у абонента закончился баланс или пакет интернет-трафика, он все равно сможет воспользоваться критически важными сервисами.

Кроме того, государство решило положить конец внезапным изменениям стоимости тарифных планов. Согласно документу, операторы связи обязаны предупреждать своих клиентов о плановом повышении цен не менее чем за 60 календарных дней. Уведомление должно приходить в виде SMS-сообщения, а также дублироваться на официальном сайте компании. О любых технических неполадках, авариях или профилактических работах провайдеры также обязаны информировать абонентов всеми доступными способами.

Тотальный бой фроду и «серым» телефонам

Закон наносит мощный удар по телефонному мошенничеству и нелегальному рынку гаджетов:

Биометрия при покупке SIM-карт: Заключить договор с сотовым оператором теперь невозможно без прохождения биометрической аутентификации. Это исключит оформление номеров на подставных лиц.

Ограничение на ввоз: Для личного пользования граждане смогут верифицировать не более двух мобильных телефонов в течение одного календарного года.

Проверка при продаже: Продавцы (включая владельцев маркетплейсов и электронных торговых площадок) теперь обязаны фиксировать IMEI-коды в документах купли-продажи. Перед передачей товара покупателю они должны проверить устройство по государственной базе данных на предмет блокировок или ограничений.

Борьба с клонами: Операторы связи будут передавать данные в Государственную радиочастотную службу для выявления телефонов-двойников с одинаковыми IMEI-кодами, чтобы блокировать их одновременную работу.

Запрет на подозрительный трафик: Под строгий запрет попал несанкционированный трафик (фрод), включая автоматические вызовы-сбросы после первого гудка (часто используемые для передачи кодов авторизации мошенниками) и спам-рассылку предзаписанных голосовых сообщений без специального договора. Операторы будут обязаны мгновенно обмениваться данными о подозрительной активности.

Контроль над инфраструктурой и спутниковой связью

Новые правила жестко регламентируют использование телеком-оборудования. Обычным гражданам и сторонним компаниям запретили ввоз усилителей сигнала сотовой связи (репитеров) — теперь этим правом наделены исключительно лицензированные операторы. Это необходимо, чтобы избежать радиопомех и некорректной работы базовых станций.

Особое внимание уделено национальной безопасности: зарубежные и отечественные операторы спутниковой связи отныне обязаны создавать физические точки подключения (присоединения) к сетям телекоммуникаций на территории Казахстана и иметь пульты управления абонентскими устройствами. Порядок их работы будет строго согласовываться с Комитетом национальной безопасности (КНБ РК).

В то же время закон закладывает фундамент для технологического будущего — сети «Интернета вещей» (IoT) официально признаны неотъемлемой частью единой сети телекоммуникаций страны, что ускорит внедрение систем умного города, дистанционного сбора данных и автоматизации ЖКХ.

Когда закон вступит в силу?

Регистрация, верификация и переоформление мобильных устройств на третьих лиц при их передаче остаются для граждан абсолютно бесплатными процедурами.

Большая часть положений масштабного закона вступает в силу уже 20 августа 2026 года. Однако для внедрения некоторых наиболее сложных технических норм предусмотрен переходный период — они начнут действовать с 1 июля 2027 года.