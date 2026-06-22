Безналичные QR-платежи в Казахстане ждут жесткие изменения: к чему готовиться покупателям

Казахстанский малый бизнес может вздохнуть с облегчением или начать паковать наличку: Минэкономики готовит ревизию налогового режима для QR и безналичных платежей. Правительство совместно с Нацбанком планирует устранить дисбаланс в комиссиях, который сейчас бьет по карманам владельцев «магазинов у дома», аптек и кафе, вынуждая их закладывать издержки в стоимость товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: centeraktiv.kz

QR-платежи на карандаше у Правительства

Казахстанские власти всерьез обеспокоились тем, что разные формы безналичных расчетов сегодня облагаются и регулируются неравномерно. Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что вопрос реформирования налогового режима для цифровых платежей официально вынесут на заседание Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса.

Однако финальное слово останется за главным финансовым регулятором страны. По словам министра, сейчас ведомство детально прорабатывает этот вопрос с Национальным Банком, без чьей жесткой позиции никаких изменений в кодекс вносить не купят.

Почему малый бизнес бунтует против «безнала»?

Сигнал тревоги первыми подали депутаты. Парламентарии обратили внимание на опасную тенденцию: из-за разницы в налоговых подходах и высоких рыночных комиссий за эквайринг (прием оплаты картами и QR) страдает мелкий бизнес. Магазины у дома, кофейни, салоны красоты и аптеки вынуждены либо отдавать значительную часть своей и без того скромной маржи банкам, либо закладывать эти расходы в конечную цену для потребителя.

«Удорожание приема безналичной оплаты бьет по карману простых казахстанцев. Если ситуацию не изменить, бизнес начнет массово уходить в тень и стимулировать клиентов возвращаться к старой доброй наличке», — предупреждают эксперты.

Впрочем, в Минэкономики напоминают, что текущие комиссии за эквайринг формируются исключительно рынком и зависят от оборотов компании, а обязательства по НДС бизнес платит в общем порядке, независимо от того, как с ним расплатился клиент — бумажными купюрами или через приложение. Если Нацбанк инициирует изменения и докажет их пользу, поправки сначала детально обсудят с бизнес-сообществом на площадке НПП «Атамекен».

Час «Х» для цифрового тенге: что изменится 19 июля?

Реформа налогов готовится на фоне тектонических сдвигов в самой финансовой системе Казахстана. Сегодня через национальную цифровую инфраструктуру проходит уже порядка 90% всего безналичного оборота страны. Запущенная система межсистемных QR-платежей и переводов по номеру телефона уже откусила 34% рынка межбанковских P2P-переводов.

Следующий масштабный шаг запланирован на 19 июля 2026 года. Именно в этот день состоится официальный промышленный запуск обновленных платежных систем и, что самое главное, полноценной платформы цифрового тенге. Ожидается, что именно третья форма национальной валюты должна снизить транзакционные издержки для бизнеса и сделать безналичные расчеты прозрачными и дешевыми.