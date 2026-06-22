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22.06.2026, 11:56

На трассах Казахстана для водителей построят придорожный сервис нового поколения за 180 млрд тенге

Новости Казахстана 0 1 656

Правительство Казахстана запускает масштабную модернизацию транспортных артерий страны: вдоль ключевых трасс появится 250 ультрасовременных «зеленых» комплексов сервиса. Общий объем частных инвестиций в проект составит почти 180 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: Руслан Пряников
Фото: Руслан Пряников

Зеленая революция на казахстанских трассах

В Казахстане начинается глобальная перезагрузка дорожной инфраструктуры в рамках исполнения стратегических поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Премьер-министр республики утвердил инвестиционное соглашение между Министерством транспорта и частным инвестором — ТОО «Car Park Transformer».

Масштабный проект оценивается в 179,5 млрд тенге. Примечательно, что государство не тратит бюджетные деньги: вся сумма привлекается из частных источников. Первые результаты автолюбители смогут оценить уже до конца 2026 года — инвестор обязался сдать первые 50 пилотных объектов в кратчайшие сроки.

Что появится на площадках отдыха: от Wi-Fi до солнечных панелей

Новые придорожные станции — это не привычные одинокие заправки или магазины, а многофункциональные экокомплексы европейского уровня. Проект полностью переосмысливает концепцию отдыха в пути. Каждый объект будет включать в себя:

  • Современные и чистые санитарно-бытовые зоны (теплые туалеты, душевые);

  • Торговые павильоны, кафе и пункты быстрого обслуживания;

  • Полноценные электрозарядные станции (ЭЗС) для владельцев электромобилей;

  • Автономные солнечные энергетические установки, которые обеспечат комплексы чистой энергией.

Прилегающие к станциям территории обещают полностью благоустроить, асфальтировать и озеленить, превратив их в комфортные оазисы среди степных автобанов республиканского и международного значения.

Социальный эффект и новые стандарты

Помимо очевидного комфорта для транзитных водителей и туристов, проект несет мощный экономический импульс для регионов Казахстана. Строительство и запуск объектов позволят создать более 2 000 постоянных рабочих мест, что станет серьезной поддержкой для сельских территорий и малых городов, расположенных вблизи трасс.

На сегодняшний день дорожная сеть Казахстана включает 1 428 пунктов сервиса, однако значительная их часть давно морально устарела и не отвечает глобальным стандартам. Появление 250 технологичных хабов к 2030 году должно кардинально изменить имидж Казахстана как ключевого транзитного узла Центральной Азии и простимулировать развитие внутреннего автотуризма.

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