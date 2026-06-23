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23.06.2026, 06:34

Новые правила ввоза запчастей в Казахстане с 1 июля: к каким пошлинам готовиться водителям

Новости Казахстана 0 1 161

С 1 июля 2026 года в Казахстане радикально изменятся правила онлайн-покупок зарубежных товаров, включая автомобильные запчасти и комплектующие, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Комитет государственных доходов (КГД) вводит новые стандарты администрирования: весовой порог посылок полностью ликвидируют, а обязанность по оформлению документов переложат на маркетплейсы и службы доставки.

Прощай, лимит в 31 кг: что изменится в правилах беспошлинного ввоза

Главная новость для автовладельцев — отмена привычного весового ограничения. Если раньше бесплатный лимит жестко лимитировался 31 килограммом, то со следующего месяца этот барьер уходит в прошлое.

При этом финансовый потолок остался прежним. Порог беспошлинного ввоза зафиксирован на отметке в 200 евро (ориентировочно 118–120 тысяч тенге по текущему рыночному курсу). Товары электронной торговли теперь официально выделяются в обособленную категорию, что позволит фискальным органам точечно контролировать этот сектор.

Считаем налоги: сколько придется переплатить за дорогие детали

Если вы заказываете крупный узел, дорогую оптику или агрегат стоимостью свыше 200 евро, приготовьтесь к дополнительным расходам. Формула расчета пошлины выглядит следующим образом:

  • Таможенная ставка: 5% от общей стоимости заказа (но не менее 1 евро за каждый килограмм веса).

  • Налог на добавленную стоимость: НДС составит 16%.

Важный плюс для покупателей: Бегать по инстанциям и заполнять кипы бумаг не придется. Процесс декларирования полностью автоматизируют. Эту обязанность возложили на операторов электронной торговли и официальных перевозчиков. По заявлению таможенников, такой шаг избавит физических лиц от бюрократии, сделает трансграничные сделки прозрачными и защитит локальный рынок.

Жесткий фильтр для перекупщиков: кого признают бизнесменом?

В Комитете госдоходов настоятельно рекомендуют тщательно проверять стоимость посылок и сопроводительные документы перед оформлением крупных заказов — особенно если речь идет об автокомпонентах, сложной технике или оптовых позициях.

Таможенники напоминают, что в стране уже действуют жесткие критерии дифференциации обычных покупателей и скрытых предпринимателей (согласно приказу Минфина РК № 690).

Посылку признают коммерческой партией, если:

  1. Наблюдается регулярная высокая частота заказов аналогичных товаров одним лицом.

  2. Объемы и характер груза явно намекают на последующую перепродажу, а не на личное использование.

  3. Общая стоимость ввезенных «для себя» товаров за один календарный год превысила лимит в 360 МРП.

Если цепочка заказов попадет под критерии коммерции, владельцу придется оплатить все причитающиеся пошлины по ставкам для бизнеса и пройти полноценное таможенное оформление.

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