Европа сделала ставку на Астану: КТЖ увозит из Бельгии соглашения почти на полмиллиарда долларов

Казахстан укрепил статус ключевого моста между Востоком и Западом, подписав в Бельгии пакет соглашений на внушительную сумму в 462 миллиона долларов. Заключенные КТЖ договоренности дадут мощный импульс развитию Транскаспийского маршрута и кардинально изменят скорость доставки грузов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТЖ.

Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Миллионы в развитие: о чем договорились в Брюсселе

Казахстанская делегация во главе с АО «НК „Қазақстан темір жолы“» (КТЖ) произвела фурор на международной бизнес-конференции в Брюсселе. Главным итогом встреч, прошедших при поддержке Посольства РК в Бельгии, стало подписание четырех масштабных соглашений на общую сумму 462 миллиона долларов. Все они направлены на модернизацию так называемого Среднего коридора (ТМТМ) — транспортной артерии, связывающей азиатские рынки с европейскими.

Форум стал одной из самых статусных логистических площадок 2026 года: он собрал более 100 топ-менеджеров крупнейших мировых компаний (среди которых DHL, Maersk, Hellmann, RHENUS) и представителей институтов ЕС. Эксперты сходятся во мнении: европейский бизнес готов форсировать инвестиции в обходные маршруты, признавая безусловное лидерство Казахстана в трансконтинентальной логистике.

Цифровые аэропорты и экспансия на Черное море: детали контрактов

Подписанные соглашения затрагивают сразу несколько критически важных сфер — от цифровизации до расширения портовой инфраструктуры за рубежом:

Свой причал в Румынии: Дочерняя структура нацперевозчика — KTZ Express — заходит в румынский порт Мидия. Совместный проект с Midia Marine Terminal позволит Казахстану получить собственный опорный пункт на Черном море, что ускорит обработку грузов и снимет «узкие горлышка» на пути в Европу.

Альянс с гигантом Maersk: KTZ Express заключила соглашение с мировым лидером морских перевозок A.P. Moller – Maersk. Цель — привлечь на Средний коридор колоссальные объемы новых контейнерных потоков.

Биометрия и цифровизация: Министерство транспорта РК и международный ИТ-гигант SITA подписали меморандум о тотальной цифровизации казахстанских аэропортов. В воздушных гаванях планируют внедрить биометрическую идентификацию пассажиров.

Кредит на дороги: АО «НК „Казавтожол“» и ЕБРР финализировали соглашение о займе для масштабной реконструкции автодороги «Актобе — Улгайсын», которая является важной частью транзитного каркаса.

Политический вес и глобальные перспективы

Масштабный бизнес-форум совпал с официальным визитом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты. Это подчеркивает, что развитие Среднего коридора — не просто коммерческий проект КТЖ, а стратегический приоритет в отношениях Казахстана и ЕС.

Глава КТЖ презентовал европейским партнерам детальный план расширения терминальной сети Казахстана за рубежом. Итоги конференции подтвердили: Европа окончательно определилась с ключевым партнером в Центральной Азии и готова вкладывать сотни миллионов долларов в инфраструктуру, которую контролирует Астана.