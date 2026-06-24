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24.06.2026, 06:38

Казахстанцев начали штрафовать по чекам из выброшенных мусорных пакетов

Новости Казахстана 0 1 507

В селе Кажымукан Акмолинской области запустили необычную кампанию против стихийных свалок: местных жителей, выбрасывающих отходы в неположенных местах, теперь находят по чекам из супермаркетов, оставленным внутри пакетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео
Кадр из видео

Мусорный детектив: как работает новая схема

Борьба за чистоту в Целиноградском районе вышла на новый, почти криминалистический уровень. Сельский аким объявил войну недобросовестным гражданам, которые привыкли оставлять пакеты со сбором на пустырях или под чужими заборами. Вычислять нарушителей порядка помогают банальные косвенные улики — фискальные чеки, квитанции об оплате и даже выброшенные старые тетради с личными данными, которые люди опрометчиво выкидывают вместе с бытовыми отходами.

Подобный метод «мусорного сыска» оперативно доказал свою эффективность на практике. К процессу поиска владельцев отходов активно подключились сотрудники правоохранительных органов.

Первые пойманные и реакция общества

Благодаря изучению содержимого пакетов полиция совместно с администрацией уже установила личности троих местных жителей, устроивших мини-свалки на окраинах. Каждого из них ждала неприятная встреча с участковым:

  • С правонарушителями провели жесткую разъяснительную беседу.

  • В отношении всех троих были составлены официальные административные протоколы.

  • Нарушителям грозят ощутимые денежные штрафы за нарушение правил благоустройства территорий.

Стоит отметить, что добропорядочная часть населения села Кажымукан полностью поддержала инициативу властей. Людей откровенно возмущают растущие кучи хлама в окрестностях, поэтому к детальному изучению мусорных улик здесь относятся с пониманием.

Цель — не наказать, а воспитать

Глава сельского округа подчеркивает, что конечная задача этой кампании заключается вовсе не в наполнении бюджета за счет штрафных санкций. Власти стремятся к долгосрочному результату.

«Наша главная цель — не наказать. Мы хотим привить жителям села культуру, повысить культуру чистоты. И будем и дальше продолжать эту работу в обязательном порядке», — прокомментировал ситуацию аким села Кажымукан Алпамыс Абенов.

Администрация района планирует масштабировать этот опыт. Теперь перед тем как выбросить пакет в кусты, местным жителям придется трижды подумать, ведь любая забытая бумажка внутри может стать поводом для визита полиции.

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