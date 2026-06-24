Очередь «наизнанку»: к чему готовиться казахстанцам, которые ждут квартиру от государства

Распределение государственного жилья в Казахстане часто напоминает лотерею: люди годами ждут заветные метры, пока другие получают ключи за считанные месяцы. Рассказываем, по каким скрытым правилам Отбасы банк распределяет квартиры, как рождение детей или инвалидность влияют на ваш статус и что делать, чтобы система автоматически не аннулировала вашу заявку, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: krisha.kz

Единый оператор: кто теперь управляет списками?

Долгое время распределением жилья занимались местные акиматы, что регулярно вызывало критику из-за непрозрачности процессов. Однако ситуация изменилась: все функции по ведению, учету и инвентаризации очередей полностью переданы в Отбасы банк. Теперь весь процесс оцифрован и аккумулирован на единой платформе orken.otbasybank.kz .

Нахождение в этой базе данных открывает гражданам доступ к трем ключевым инструментам господдержки:

Прямые безвозмездные субсидии на аренду жилья в частном фонде;

Получение долгосрочного арендного жилья из коммунального фонда;

Участие в льготных ипотечных программах со ставками 2%, 5% или 7–9% годовых.

Жесткий фильтр: четыре главных требования к кандидатам

Автоматизированная система мгновенно отсекает несоответствующих заявителей. Чтобы зафиксировать свое место в списке, необходимо строго подпадать под следующие критерии:

Гражданство: Услуга доступна исключительно гражданам Республики Казахстан. Пятилетний «ценз очищения»: Ни у самого заявителя, ни у членов его семьи не должно быть в собственности абсолютно никакого жилья в течение последних 5 лет. Продать старую квартиру и сразу встать в очередь невозможно (исключение — если прежнее жилье признано аварийным). Постоянная регистрация: Для мегаполисов республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент) требуется непрерывная прописка не менее 3 лет. В регионах и областных центрах временных рамок нет — достаточно факта ее наличия.

Как подать заявку: Процедура проходит онлайн на портале orken.otbasybank.kz . Подавать запрос рекомендуется строго с компьютера или ноутбука через ЭЦП (мобильные версии часто дают сбои). Подтверждение происходит через SMS с государственного номера 1414.

Парадокс очереди: почему вас могут «обогнать» законно?

Главный повод для споров среди очередников — почему люди, вставшие на учет позже, получают квартиры раньше. В Отбасы банке объясняют: «линейной» единой очереди не существует. Дата подачи заявления — лишь один из факторов.

Распределение происходит по жестким внутренним квотам. Государство законодательно закрепило правило: около 70% всего доступного жилья бронируется под приоритетные льготные категории. Сюда входят сироты, многодетные матери, лица с инвалидностью I и II групп, а также ветераны. Если на рынок выходит пул квартир, система автоматически распределяет его среди этих уязвимых групп, даже если их представители зарегистрировались позже вас.

Дети, возраст и инвалидность: как меняются правила игры

Жизненные обстоятельства напрямую влияют на позицию в списке. Разберем ключевые юридические сценарии:

Совершеннолетие детей (18 лет): Многие семьи боятся, что при достижении ребенком 18 лет их снимут с учета. Это миф. Семья сохраняет свое место. Более того, выросший ребенок теперь имеет право самостоятельно встать в собственную очередь, если подходит под общие условия.

Особый статус детей-сирот: Подать заявление необходимо строго до достижения 29 лет . При этом у сирот есть эксклюзивное право — до 29 лет они могут мигрировать между регионами Казахстана и переводить свою очередь без потери порядкового номера. После 29-летнего рубежа заморозить или перенести место в другой город уже невозможно.

Фактор инвалидности: Ребенка с особыми потребностями можно и нужно ставить на учет сразу после установления диагноза. Если ребенку исполняется 18 лет, но ему присваивается I или II группа инвалидности, его личная очередь беспрепятственно сохраняется.

Важный нюанс для многодетных: Если вы уже стоите в очереди как многодетная мать, и в семье рождается ребенок с инвалидностью, ваша текущая позиция не сгорит. Напротив, у вас появляется дополнительное льготное основание, увеличивающее шансы.

Наличие жилья и ипотеки у опекунов: Имущественное состояние опекуна никак не влияет на права подопечного. Даже если у опекуна есть 3 квартиры и 2 ипотеки, сироту обязаны поставить в очередь. Главное, чтобы у самого ребенка не было собственности последние 5 лет.

Критический момент: 5 дней на ответ по SMS

Когда очередь наконец подходит, система высылает заявителю SMS-уведомление о распределении арендного жилья. С этого момента включается жесткий таймер: в течение 5 рабочих дней гражданин обязан зайти в личный кабинет на платформе Baspana Market и зафиксировать свой выбор (согласие либо отказ).

Если проигнорировать это сообщение и не совершить никаких действий в пятидневный срок, текущая заявка на распределение будет безвозвратно аннулирована. При этом само место в общей очереди за вами сохранится до следующего раунда распределения в вашем регионе, но драгоценное время и конкретная квартира будут потеряны.