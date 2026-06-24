Градус доверия: в Казахстане радикально упростили запуск торговли алкоголем

Казахстанский бизнес получил мощный инструмент для ускорения старта: оформить лицензию на розничную торговлю алкоголем теперь можно полностью дистанционно, а весь процесс занимает ровно один рабочий день. Больше никаких очередей в госорганах — услуга стала стопроцентно цифровой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Эпоха бумажной волокиты и личных визитов в органы госдоходов официально осталась в прошлом. Как сообщает портал Uchet.kz, развитие экосистемы электронного правительства позволило перевести госуслугу в онлайн-формат.
Предприниматели могут подать заявку из любой точки страны через ключевые цифровые платформы:
Портал электронного правительства eGov.kz;
Специализированный портал eLicense.kz;
Ближайшие Центры обслуживания населения (ЦОН) или УГД (для тех, кто предпочитает оффлайн).
Главный плюс новой системы — прозрачность и колоссальная экономия времени. Бизнесу больше не нужно подстраиваться под график чиновников.
Самым быстрым и комфортным способом остается подача заявки через интернет. Чтобы получить разрешение на торговлю, предпринимателю достаточно выполнить несколько простых действий:
Авторизоваться на портале eGov с помощью ЭЦП или QR-кода.
Найти в поисковой строке услугу «Лицензия на розничную реализацию алкогольной продукции».
Заполнить интуитивно понятную электронную форму заявления.
Оплатить лицензионный сбор в режиме онлайн через платежный шлюз.
Подписать сформированный пакет документов своей ЭЦП и отправить на рассмотрение.
Благодаря интеграции государственных баз данных, список требуемых документов сократился до минимума. От заявителя потребуются:
Электронное заявление установленного образца;
Чек или квитанция, подтверждающая оплату лицензионного сбора;
Договор аренды или правоустанавливающие документы на помещение (если данные отсутствуют в информсистемах);
Документы, подтверждающие соответствие объекта жестким квалификационным требованиям (например, ограничения по площади или расстоянию до учебных заведений).
Важно: С момента отправки корректно заполненной заявки до выпуска готовой электронной лицензии проходят всего одни сутки (1 рабочий день). Готовый документ появится в личном кабинете пользователя, откуда его можно скачать и распечатать в любой момент.
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