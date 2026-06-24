Градус доверия: в Казахстане радикально упростили запуск торговли алкоголем

Казахстанский бизнес получил мощный инструмент для ускорения старта: оформить лицензию на розничную торговлю алкоголем теперь можно полностью дистанционно, а весь процесс занимает ровно один рабочий день. Больше никаких очередей в госорганах — услуга стала стопроцентно цифровой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Цифровизация в действии: где и как оформить документ

Эпоха бумажной волокиты и личных визитов в органы госдоходов официально осталась в прошлом. Как сообщает портал Uchet.kz, развитие экосистемы электронного правительства позволило перевести госуслугу в онлайн-формат.

Предприниматели могут подать заявку из любой точки страны через ключевые цифровые платформы:

Портал электронного правительства eGov.kz ;

Специализированный портал eLicense.kz ;

Ближайшие Центры обслуживания населения (ЦОН) или УГД (для тех, кто предпочитает оффлайн).

Главный плюс новой системы — прозрачность и колоссальная экономия времени. Бизнесу больше не нужно подстраиваться под график чиновников.

Пошаговый алгоритм: 5 шагов к получению лицензии

Самым быстрым и комфортным способом остается подача заявки через интернет. Чтобы получить разрешение на торговлю, предпринимателю достаточно выполнить несколько простых действий:

Авторизоваться на портале eGov с помощью ЭЦП или QR-кода. Найти в поисковой строке услугу «Лицензия на розничную реализацию алкогольной продукции». Заполнить интуитивно понятную электронную форму заявления. Оплатить лицензионный сбор в режиме онлайн через платежный шлюз. Подписать сформированный пакет документов своей ЭЦП и отправить на рассмотрение.

Пакет документов и сроки: что нужно подготовить

Благодаря интеграции государственных баз данных, список требуемых документов сократился до минимума. От заявителя потребуются:

Электронное заявление установленного образца;

Чек или квитанция, подтверждающая оплату лицензионного сбора;

Договор аренды или правоустанавливающие документы на помещение (если данные отсутствуют в информсистемах);

Документы, подтверждающие соответствие объекта жестким квалификационным требованиям (например, ограничения по площади или расстоянию до учебных заведений).