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24.06.2026, 07:29

Градус доверия: в Казахстане радикально упростили запуск торговли алкоголем

Новости Казахстана 0 901

Казахстанский бизнес получил мощный инструмент для ускорения старта: оформить лицензию на розничную торговлю алкоголем теперь можно полностью дистанционно, а весь процесс занимает ровно один рабочий день. Больше никаких очередей в госорганах — услуга стала стопроцентно цифровой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Цифровизация в действии: где и как оформить документ

Эпоха бумажной волокиты и личных визитов в органы госдоходов официально осталась в прошлом. Как сообщает портал Uchet.kz, развитие экосистемы электронного правительства позволило перевести госуслугу в онлайн-формат.

Предприниматели могут подать заявку из любой точки страны через ключевые цифровые платформы:

  • Портал электронного правительства eGov.kz;

  • Специализированный портал eLicense.kz;

  • Ближайшие Центры обслуживания населения (ЦОН) или УГД (для тех, кто предпочитает оффлайн).

Главный плюс новой системы — прозрачность и колоссальная экономия времени. Бизнесу больше не нужно подстраиваться под график чиновников.

Пошаговый алгоритм: 5 шагов к получению лицензии

Самым быстрым и комфортным способом остается подача заявки через интернет. Чтобы получить разрешение на торговлю, предпринимателю достаточно выполнить несколько простых действий:

  1. Авторизоваться на портале eGov с помощью ЭЦП или QR-кода.

  2. Найти в поисковой строке услугу «Лицензия на розничную реализацию алкогольной продукции».

  3. Заполнить интуитивно понятную электронную форму заявления.

  4. Оплатить лицензионный сбор в режиме онлайн через платежный шлюз.

  5. Подписать сформированный пакет документов своей ЭЦП и отправить на рассмотрение.

Пакет документов и сроки: что нужно подготовить

Благодаря интеграции государственных баз данных, список требуемых документов сократился до минимума. От заявителя потребуются:

  • Электронное заявление установленного образца;

  • Чек или квитанция, подтверждающая оплату лицензионного сбора;

  • Договор аренды или правоустанавливающие документы на помещение (если данные отсутствуют в информсистемах);

  • Документы, подтверждающие соответствие объекта жестким квалификационным требованиям (например, ограничения по площади или расстоянию до учебных заведений).

Важно: С момента отправки корректно заполненной заявки до выпуска готовой электронной лицензии проходят всего одни сутки (1 рабочий день). Готовый документ появится в личном кабинете пользователя, откуда его можно скачать и распечатать в любой момент.

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