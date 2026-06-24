Крупнейшие АЗС Казахстана синхронно переписали стоимость АИ-92: к чему готовиться водителям

Сдерживать цены больше некому: в крупнейших городах Казахстана ускорился рост стоимости самого популярного бензина марки АИ-92. Всего за месяц литр ходового топлива на АЗС мегаполисов подорожал в среднем на 4 тенге, нарушив первоначальные прогнозы плавного роста, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Почему бензин начал дорожать быстрее?

Напомним, что отправной точкой для изменения ценников на заправках стала отмена временного моратория в апреле 2026 года. Ранее это ограничение жестко связывало руки владельцам АЗС, не позволяя поднимать стоимость топлива выше установленного государством потолка.

Изначально предполагалось, что после отпуска цен рынок отреагирует мягко — бензин должен был прибавлять примерно по 1 тенге в месяц. Майские наблюдения подтвердили этот план. Однако уже в июне, согласно свежим аналитическим данным сервиса «Яндекс Заправки», темпы подорожания АИ-92 резко ускорились, увеличившись сразу в четыре раза по сравнению с первоначальным графиком.

При этом эксперты отмечают удивительное единодушие среди ключевых игроков топливного рынка: крупнейшие сети АЗС поднимают стоимость синхронно и практически на одинаковую величину.

Ситуация в Астане: синхронный скачок на всех заправках

В столице Казахстана за период с 25 мая по 23 июня текущего года ценники на АИ-92 выросли ровно на 4 тенге. На сегодняшний день разброс цен в зависимости от бренда сети составляет 241–243 тенге за литр.

Qazaq Oil, Sinooil, Helios, GasEnergy, Аурика: подняли стоимость с 239 до 243 тенге.

Nomad: удерживает планку чуть ниже — цена выросла с 237 до 241 тенге.

Алматы: традиционно самый дорогой бензин

В финансовом и самом густонаселенном центре страны стоимость топлива исторически держится на более высоком уровне. Тем не менее, динамика удорожания здесь оказалась аналогичной — плюс 4 тенге за месяц на всех ключевых АЗС.

Сейчас большинство алматинских заправок зафиксировали цену на отметке 245 тенге за литр (сети GasEnergy, Royal Petrol, Helios, Sinooil и Qazaq Oil, где месяц назад литр обходился в 240–241 тенге). Примечательно, что сеть Petrol Asia, которая ранее предлагала АИ-92 по демпинговой цене в 232 тенге, скрыла или временно перестала обновлять свои данные в сервисах «Яндекс».

Шымкент: ценовой оазис для автовладельцев

Третий мегаполис республики сохраняет за собой статус города с самым доступным топливом в стране. Заправиться здесь можно существенно дешевле, чем в столице или на юге. Тем не менее, общая тенденция не обошла стороной и этот регион: за месяц на местных АЗС зафиксирован все тот же прирост в 4 тенге.

Текущая стоимость АИ-92 в Шымкенте варьируется в пределах 228–231 тенге за литр:

GasEnergy и Qazaq Oil: 231 тенге (было 227).

Helios: 228 тенге (было 224).

Sinooil: диапазон цен сместился с 225–227 до 229–231 тенге.

Таким образом, рынок оперативно отыгрывает отмену госрегулирования. Несмотря на географические различия в стоимости, розничные сети демонстрируют абсолютную солидарность в темпах повышения тарифов. Остановятся ли цены на текущих отметках или мегаполисы ждет новая волна подорожания в июле — покажет время.