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24.06.2026, 09:16

«Я не доживу до пенсии»: 3 главные отговорки казахстанцев, которые гарантируют нищету в старости

Новости Казахстана 0 1 761

Казахстанцы, выбирающие «серые» схемы и зарплаты в конвертах, рискуют столкнуться с жесткой пенсионной бедностью. Аналитики предупреждают: обмануть накопительную систему не удастся, ведь высокая пенсия не может вырасти из доходов, которые официально никогда не существовали, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пока тысячи казахстанцев оправдывают «серые» зарплаты заботой о дне сегодняшнем, аналитики предупреждают: накопительная система не прощает иллюзий. Рассказываем, какие три популярные кухонные отговорки гарантируют вам бедность в старости и почему калькулятор ЕНПФ не обмануть.

Мираж быстрой выгоды: почему «конверты» больше не работают

Давайте честно: получать всю сумму наличными или без удержаний на карту — приятно. Кажется, что ты обхитрил систему. Но аналитики Telegram-канала TENGENOMIKA предупреждают: этот фокус работает только в моменте.

В отличие от дедушек и бабушек, современная казахстанская модель жестко завязана на индивидуальный вклад каждого гражданина. Пенсионный капитал формируется из трех базовых факторов: общий стаж участия в системе, регулярность отчислений и реальный размер легального оклада. Если хотя бы один из этих пунктов проседает, рассчитывать на достойную старость бессмысленно.

Обычно у тех, кто выбирает теневой доход, в ходу три железных аргумента. И вот как они разбиваются о сухую математику.

Разбор полетов: 3 главные отговорки казахстанцев

 

Отговорка №1: «Я всё равно не доживу до этой пенсии»

Зачем отдавать деньги фонду сейчас, если можно забрать всё и потратить прямо сегодня? Кивок на суровую статистику продолжительности жизни — самый частый аргумент.

  • Почему это миф: Демографы непреклонны: если казахстанец уже благополучно дожил до 40 лет, его шансы перешагнуть пенсионный рубеж (63 года для мужчин и до 65 лет для женщин в будущем) составляют внушительные 85–90%. Средний период дожития на заслуженном отдыхе в Казахстане сегодня превышает 15 лет. Вы, скорее всего, доживете. Но на что вы будете покупать продукты и лекарства эти 15 лет, если за душой окажется только минимальная базовая выплата от государства, рассчитанная на грани выживания?

Отговорка №2: «Начну официально копить после 45–50 лет, сейчас не до этого»

Ипотека, дети, кредиты — у молодых казахстанцев всегда есть куда потратить деньги. Кажется логичным отложить легализацию доходов на зрелый возраст: мол, устроюсь ближе к пятидесяти на «белую» зарплату и быстренько всё наверстаю.

  • Почему это миф: Накопительная система безжалостна к тем, кто поздно стартовал, ведь в ней решает не сумма, а время и магия сложного процента. По данным ЕНПФ, если вы вспомните об официальных отчислениях всего за 20 лет до пенсии, то даже при космической ставке взносов в 20% от дохода, система вернет вам в виде выплат лишь около 20% от вашего прежнего уровня жизни. Чтобы получать хотя бы 30% от прежнего заработка только из накоплений, нужно стабильно отчислять 13% на протяжении 40 лет или 18% в течение 30 лет. Запрыгнуть в уходящий поезд на закате карьеры экономически невозможно.

Отговорка №3: «Инфляция всё сожрет, лучше я сам куплю квартиру или доллары»

Недоверие к национальной валюте заставляет думать, что недвижимость или заначка «под матрасом» надежнее любых фондов.

  • Почему это миф: В Казахстане законодательно закреплена уникальная норма: государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. Если инвестиционная доходность Нацбанка отстанет от роста цен, государство компенсирует разницу при выходе на пенсию. Ни один частный актив или арендное жилье такой железной страховки не дают. К тому же, укрывая доходы в тени, люди чаще всего тратят «излишки» на текущее потребление, оставаясь к старости и без инвестиционной недвижимости, и без накоплений.

Жесткая математика: сколько нужно отчислять на самом деле

Сегодня в Казахстане коэффициент замещения дохода (КЗД) находится на уровне 44%. Это формально выше минимального стандарта Международной организации труда (40%), но сильно уступает развитым странам, где этот показатель достигает 60%.

Но нынешние 44% — это иллюзия стабильности. Такой показатель удерживается лишь за счет «солидарной» части пенсии, которая полагается гражданам, имеющим стаж работы до 1998 года. У поколения сорокалетних этой подушки уже не будет.

Важная деталь: Текущие 10% обязательных взносов (ОПВ), которые платит большинство — это лишь программа-минимум. Для полноценной жизни на пенсии этого критически мало, если у вас нет непрерывного 40-летнего стажа.

Конец эпохи государственного альтруизма

Власти Казахстана осознают риски, поэтому ввели обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Эта мера призвана в будущем компенсировать уходящую в прошлое солидарную пенсию. Однако ОПВР — лишь поддерживающий костыль.

Реальность такова: эпоха, когда государство гарантировало базовый комфорт в старости всем подряд, закончилась. Ключевым фактором становится личная финансовая дисциплина и прозрачность доходов. В накопительной системе невозможно получить высокую пенсию с дохода, который официально никогда не существовал. Если продолжать оставаться в тени сегодня, завтра калькулятор ЕНПФ просто покажет ноль.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
шаман
шаман
и 4 но вряд ли миф - тупо разворуют
24.06.2026, 06:55
Beloff
Beloff
Это не мифы - это реальность)))
24.06.2026, 05:26
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