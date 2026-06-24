«ВкусВилл» экстренно закрывает все магазины в Казахстане: что будет с бонусами покупателей

Российская торговая сеть «ВкусВилл» официально объявила о закрытии своих офлайн-магазинов на территории Казахстана. Последним днем работы розничных точек бренда станет 9 августа 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

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Пересмотр стратегии: ретейлер меняет формат присутствия

Руководство компании приняло решение кардинально пересмотреть модель развития на казахстанском рынке. Несмотря на закрытие физических супермаркетов, «ВкусВилл» не собирается полностью покидать страну. Вместо собственной розницы бренд сфокусируется на оптовых поставках (B2B-направлении) и e-commerce. Продукция сети продолжит продаваться через популярные маркетплейсы, а также появится на полках крупных локальных ретейлеров.

Бескомпромиссное качество: почему офлайн-модель не прижилась

Главной причиной сворачивания розничной сети стали жесткие внутренние стандарты компании. В официальном заявлении «ВкусВилла» подчеркивается, что для дальнейшего масштабирования классических магазинов необходим гораздо более широкий ассортимент. Однако обеспечить такое разнообразие товаров в Казахстане, полностью сохраняя фирменные строгие требования к чистоте состава, натуральности и качеству продукции, на данном этапе оказалось логистически и технически сложно. В связи с этим акцент смещается на интеграцию в уже существующие торговые площадки и онлайн-сервисы.

Что делать покупателям и как вернуть деньги за карты

Для постоянных клиентов закрытие розничных точек пройдет максимально бесшовно. Представители сети заверили, что все участники программы лояльности получат компенсацию: денежные средства за неиспользованный срок действия платных клубных карт будут возвращены на счета пользователей в автоматическом режиме.

Двухлетний итог работы «ВкусВилла» в Казахстане

Российский ретейлер, основанный предпринимателем Андреем Кривенко (входящим в список богатейших людей по версии Forbes с состоянием $2,1 млрд), развивал экспансию в Казахстане на протяжении последних двух лет.

Локализация: За это время компании удалось существенно развить проект локальных продуктов, увеличив долю товаров казахстанского производства под собственной торговой маркой (СТМ) до 30% в ключевых категориях (молочная продукция, хлеб, кулинария, свежие овощи и фрукты).

Хронология: Экспансия началась в июне 2023 года с запуска поставок в партнерские сети, включая магазины Q-Store на АЗС «Газпромнефть» и кинотеатры «Кинопарк». Осенью 2023 года компания открыла первые собственные магазины в Алматы, предварительно выкупив сеть семейных ресторанов «АндерСон».

Теперь вся эта инфраструктура будет переориентирована на дистрибуцию и интернет-торговлю, что позволит сохранить бренд на рынке, но снизить операционные издержки.