Запасайтесь водой: «Казгидромет» выкатил пугающий список областей, которые высушит июльский зной

В разгар лета сразу девять регионов Казахстана столкнутся с серьезным дефицитом влаги из-за аномального повышения температур. Синоптики предупреждают, что площади, охваченные засухой, будут стремительно увеличиваться, а редкие осадки не спасут ситуацию, сообщает Lada.kz.

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Климатический капкан: почему июль станет критическим

Наступающий второй месяц лета готовит для аграриев и жителей республики серьезное испытание. По официальным данным национального гидрометеорологического ведомства «Казгидромет», грядущая волна жары спровоцирует масштабное расширение засушливых зон. Ситуация усугубляется тем, что долгожданные дожди будут носить сугубо локальный, кратковременный характер и просто не успеют напитать иссушенную почву.

Где ждать беды? Карта умеренной засухи по районам

Согласно свежему аналитическому прогнозу, в эпицентре умеренной засухи окажутся ключевые сельскохозяйственные и южные регионы страны. Угроза нависла над следующими областями:

Павлодарская область: критические условия сложатся в Майском, Железинском, Иртышском, Актогайском, Успенском и Шарбактинском районах.

Карагандинская область: дефицит влаги затронет Нуринский, Осакаровский, Каркаралынский, Бухар-Жырауский, Актогайский и Шетский районы.

Восточно-Казахстанская область: под ударом Зайсанский, Тарбагатайский, Куршимский, Маркакольский и Улкен Нарынский районы, а также окрестности Усть-Каменогорска и Шемонаихи.

Абайская область: засушливые явления охватят Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Жарминский, Бородулихинский, Уржарский и Маканчинский районы, включая район Жанасемей.

Алматинская область: максимальное иссушение прогнозируется в Жамбылском и Балхашском районах.

Область Жетісу: в зоне риска Панфиловский, Алакольский и Каратальский районы.

Жамбылская область: зной ударит по Сарысускому, Таласскому, Кордайскому и Т. Рыскуловскому районам.

Туркестанская область: тревожная ситуация ожидается в Сузакском, Арысском, Казыгуртском, Ордабасинском, Шардаринском и Жетысайском районах.

Кызылординская область: критический баланс влаги прогнозируется в Кармакшинском, Казалинском, Шиелийском районах и непосредственно в Кызылорде.

Оазисы прохлады: кому повезет с дождями

На общем тревожном фоне синоптики выделяют несколько районов, где климатические условия, напротив, порадуют умеренным увлажнением. Июль обещает быть более мягким и дождливым для жителей Костанайской области (в Житикаринском и Карабалыкском районах), а также Актюбинской области (в Хромтауском, Мартукском, Уилском районах и самом Актобе).

На остальной территории Казахстана показатели увлажнения удержатся в пределах многолетней климатической нормы.

Динамика прогнозов

Специалисты «Казгидромета» подчеркивают, что июльская погода крайне изменчива. В связи с этим предварительный прогноз будет регулярно корректироваться и дополняться краткосрочными сводками по мере изменения синоптической ситуации в Центрально-Азиатском регионе.