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24.06.2026, 11:12

Убит и сожжен у трассы: в Алматинской области нашли тело полицейского из Алматы

Новости Казахстана 0 1 987

В Кегенском районе Алматинской области обнаружено полностью обгоревшее тело старшего оперуполномоченного Ауэзовского районного управления полиции Алматы. По горячим следам оперативники задержали главных подозреваемых — супругу погибшего, которая сама ранее работала в органах, и их несовершеннолетнего сына, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Страшная находка у перевала Кеген

По информации Telegram-канала Kozachkov offside, криминальная трагедия, потрясшая силовое ведомство Казахстана, развернулась на 52-м километре высокогорной автодороги Кокпек — Коктал — Кеген. Обугленные останки мужчины были спрятаны в стороне от оживленной трассы, в горной местности. На место ЧП экстренно выехала следственно-оперативная группа.

Первичный осмотр места происшествия шокировал даже бывалых следователей: на правой руке погибшего были обнаружены уцелевшие фрагменты веревки. Это прямо указывает на то, что перед смертью или сожжением жертву связывали и, вероятно, пытали. Вскоре эксперты установили личность погибшего — им оказался действующий высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел, занимавший должность старшего оперуполномоченного УП Ауэзовского района южной столицы.

Семейный заговор: отставной следователь и сын-подросток

Инсайдерская информация, изначально разлетевшаяся по социальным сетям, быстро нашла свое официальное подтверждение. В фокус внимания следствия сразу же попал ближайший круг погибшего офицера.

По подозрению в совершении этого зверского преступления полиция задержала жену убитого и их несовершеннолетнего сына. Примечательно, что супруга жертвы имеет непосредственное отношение к силовым структурам — ранее она проходила службу в Управлении полиции Бостандыкского района Алматы. Знание методов следствия и оперативной работы, судя по всему, не помогло ей скрыть следы жестокой расправы.

Официальная позиция МВД и тайны следствия

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт задержания близких родственников погибшего сотрудника. На данный момент вся семья, подозреваемая в соучастии, водворена в изолятор временного содержания (ИВС).

«23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. Личность погибшего установлена — он действительно являлся сотрудником полиции. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые, включая супругу и сына погибшего, задержаны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранительные органы проводят масштабные следственные действия, чтобы поминутно восстановить хронологию страшного вечера и установить истинные мотивы преступления. Точная статья, по которой возбуждено уголовное дело, в интересах следствия пока не разглашается, однако очевидно, что речь идет об убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

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