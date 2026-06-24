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24.06.2026, 12:00

В Актюбинской области молния насмерть сожгла 19-летнего парня

Новости Казахстана 0 2 625

В Мартукском районе Актюбинской области расследуют обстоятельства трагической гибели 19-летнего юноши. Тело молодого человека нашли в открытой степи после разгула стихии — по предварительной версии, в него попала молния, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Трагическая находка в степи

Тело 19-летнего парня было обнаружено 22 июня на открытой местности в Мартукском районе. Очевидцы и экстренные службы незамедлительно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Судя по локализации ЧП, молодой человек находился в эпицентре грозового фронта и не успел найти укрытие.

Официальная версия и расследование

В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили инцидент и сообщили, что по факту обнаружения тела уже возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, смерть наступила мгновенно в результате поражения атмосферным электричеством — мощного удара молнии», — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы проводят весь комплекс необходимых следственных действий. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна окончательно установить точную причину смерти и восстановить поминутную хронологию трагического вечера.

Опасный сезон: синоптики и спасатели бьют тревогу

Трагедия произошла на фоне затяжного периода неустойчивой погоды, которая наблюдается в регионе. В связи с участившимися грозами и шквалистым ветром специалисты ЧС и синоптики еще раз обращаются к казахстанцам с призывом соблюдать жесткие меры безопасности.

Как обезопасить себя во время степной грозы?

  • Избегайте открытых пространств: если непогода застала вас в степи или поле, нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями или металлическими конструкциями.

  • Лягте в низину: при отсутствии укрытия лучше найти сухую ложбину, овраг или просто присесть к земле, минимизировав свой рост.

  • Откажитесь от гаджетов: мобильные телефоны и другие электронные устройства в карманах могут сработать как своеобразный «маяк» для разряда. На время грозы их необходимо полностью выключить.

  • Следите за прогнозами: спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от длительных пеших прогулок, выпаса скота и поездок на дальние расстояния при получении штормовых предупреждений.

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