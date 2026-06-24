17-летний казахстанец Сатпаев «подорожал» до 2 миллиардов тенге перед отъездом в «Челси»

17-летний экс-нападающий алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев официально признан самым дорогим футболистом Казахстана. После объявления о его переходе в лондонский «Челси» авторитетный портал Transfermarkt взвинтил рыночную стоимость юного форварда до рекордных высот, сообщает Lada.kz.
Аналитический портал Transfermarkt провел плановое обновление рыночной стоимости игроков Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Главной сенсацией апдейта стал стремительный взлет ценника на Дастана Сатпаева. Стоимость 17-летнего экс-нападающего «Кайрата» и сборной Казахстана выросла сразу на 500 тысяч евро (порядка 280 миллионов тенге).
Теперь суммарная рыночная стоимость юного дарования оценивается в космические 3,5 миллиона евро (почти 2 миллиарда тенге). Этот скачок позволил Сатпаеву, который также является участником престижного рейтинга Forbes Kazakhstan «30 до 30», возглавить список самых дорогих футболистов страны.
Столь резкое повышение трансферной стоимости — закономерный результат тектонических сдвигов в карьере игрока. Недавно стало известно о переходе казахстанца в структуру английского топ-клуба «Челси». Напомним, трансферная стоимость — это независимая аналитическая оценка рыночной цены футболиста, отражающая сумму, за которую клубы могут выкупить его контракт на текущий момент. В случае с Сатпаевым интерес со стороны АПЛ моментально умножил его ценность в глазах мировых экспертов.
Свой прощальный матч за алматинский «Кайрат» Дастан провел 17 июня. Однако официально примерить синюю футболку лондонцев он сможет только в конце лета — правила ФИФА позволяют заявить игрока лишь после достижения им совершеннолетия, которое форвард отпразднует 12 августа 2026 года.
Восхождение Сатпаева на футбольный Олимп было молниеносным:
Старт в юношеской лиге: В 2023 году Дастан дебютировал за «Кайрат» U-18 в QJ League. За два неполных сезона он продемонстрировал феноменальную статистику: в 28 матчах забил 26 голов и оформил 10 ассистов.
Трофеи и признание: Форвард дважды привел команду к чемпионству в юношеской лиге, а в 2024 году завоевал титул MVP (самого ценного игрока) турнира.
Исторический рекорд: В мае 2024 года Сатпаев переписал историю «Кайрата», став самым юным дебютантом в истории основной команды — на поле он вышел в возрасте всего 15 лет.
Ключевым фактором для трансфера в Европу стало выступление Дастана за «Кайрат» U-17 на международном турнире Helvetia Cup в Швейцарии. Там казахстанец забрал титул лучшего бомбардира и попал на карандаш скаутам ведущих европейских клубов, расторопнее всех из которых оказался лондонский «Челси».
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