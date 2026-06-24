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24.06.2026, 12:28

17-летний казахстанец Сатпаев «подорожал» до 2 миллиардов тенге перед отъездом в «Челси»

Новости Казахстана 0 1 516

17-летний экс-нападающий алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев официально признан самым дорогим футболистом Казахстана. После объявления о его переходе в лондонский «Челси» авторитетный портал Transfermarkt взвинтил рыночную стоимость юного форварда до рекордных высот, сообщает Lada.kz. 

Фото: sports.ru
Фото: sports.ru

Новый рекорд казахстанского футбола

Аналитический портал Transfermarkt провел плановое обновление рыночной стоимости игроков Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Главной сенсацией апдейта стал стремительный взлет ценника на Дастана Сатпаева. Стоимость 17-летнего экс-нападающего «Кайрата» и сборной Казахстана выросла сразу на 500 тысяч евро (порядка 280 миллионов тенге).

Теперь суммарная рыночная стоимость юного дарования оценивается в космические 3,5 миллиона евро (почти 2 миллиарда тенге). Этот скачок позволил Сатпаеву, который также является участником престижного рейтинга Forbes Kazakhstan «30 до 30», возглавить список самых дорогих футболистов страны.

Эффект лондонского «Челси»

Столь резкое повышение трансферной стоимости — закономерный результат тектонических сдвигов в карьере игрока. Недавно стало известно о переходе казахстанца в структуру английского топ-клуба «Челси». Напомним, трансферная стоимость — это независимая аналитическая оценка рыночной цены футболиста, отражающая сумму, за которую клубы могут выкупить его контракт на текущий момент. В случае с Сатпаевым интерес со стороны АПЛ моментально умножил его ценность в глазах мировых экспертов.

Свой прощальный матч за алматинский «Кайрат» Дастан провел 17 июня. Однако официально примерить синюю футболку лондонцев он сможет только в конце лета — правила ФИФА позволяют заявить игрока лишь после достижения им совершеннолетия, которое форвард отпразднует 12 августа 2026 года.

Феноменальный бэкграунд: от QJ League до Европы

Восхождение Сатпаева на футбольный Олимп было молниеносным:

  • Старт в юношеской лиге: В 2023 году Дастан дебютировал за «Кайрат» U-18 в QJ League. За два неполных сезона он продемонстрировал феноменальную статистику: в 28 матчах забил 26 голов и оформил 10 ассистов.

  • Трофеи и признание: Форвард дважды привел команду к чемпионству в юношеской лиге, а в 2024 году завоевал титул MVP (самого ценного игрока) турнира.

  • Исторический рекорд: В мае 2024 года Сатпаев переписал историю «Кайрата», став самым юным дебютантом в истории основной команды — на поле он вышел в возрасте всего 15 лет.

Ключевым фактором для трансфера в Европу стало выступление Дастана за «Кайрат» U-17 на международном турнире Helvetia Cup в Швейцарии. Там казахстанец забрал титул лучшего бомбардира и попал на карандаш скаутам ведущих европейских клубов, расторопнее всех из которых оказался лондонский «Челси».

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