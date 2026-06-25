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25.06.2026, 06:38

Россия экстренно просит у Казахстана 50 тысяч тонн топлива из-за дефицита

Новости Казахстана 0 1 572

Россия ведет переговоры об импорте бензина АИ-92 из Казахстана, чтобы стабилизировать внутренний рынок после падения производства на четверть, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Нетипичный импорт для энергетической сверхдержавы

Россия, традиционно входящая в число крупнейших мировых экспортеров углеводородов, столкнулась с необходимостью закупки топлива за рубежом. Как сообщают четыре независимых источника в отрасли, Москва ведет переговоры с Астаной о поставке около 50 тысяч метрических тонн бензина марки АИ-92.

Министерство энергетики РФ пока воздерживается от официальных комментариев. В свою очередь, вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что официального запроса со стороны российских коллег на данный момент не поступало, однако кулуарные обсуждения уже идут.

Удары по инфраструктуре: почему опустели резервуары

Главной причиной неожиданного дефицита стали участившиеся атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в центральных регионах России. Внеплановые ремонты и экстренные остановки предприятий привели к серьезному падению показателей.

Масштаб проблемы: По данным отраслевых источников, к концу июня 2026 года объемы выпуска автомобильного бензина в России рухнули примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы удержать цены на заправках и не допустить паники, правительство РФ уже пошло на ряд беспрецедентных мер:

  • Снижены требования к качеству топлива (заводам временно разрешили выпускать бензин и дизель более низких экологических классов);

  • Рассматривается полный запрет на экспорт нефтепродуктов;

  • Увеличиваются субсидии для нефтепереработчиков;

  • Готовятся схемы морского импорта топлива.

Хватит ли у Астаны ресурсов?

Казахстан — относительно небольшой производитель топлива по сравнению со своим северным соседом. Эксперты подчеркивают, что даже в случае одобрения сделки, объемы поставок вряд ли будут значительными. К тому же, в самом Казахстане с 26 июня по 20 июля запланирован плановый ремонт на Атырауском НПЗ, что временно сократит доступные резервы страны.

Тем не менее, свободные объемы может предоставить завод «Конденсат», работающий на российском сырье (газовом конденсате с НПЗ «ТАНЕКО»). Проблема лишь в том, что сам «ТАНЕКО» полностью остановил переработку нефти 12 июня после очередной атаки дрона, что ставит под вопрос регулярность поставок сырья на «Конденсат».

Топливный бартер: бензин в обмен на авиакеросин

Наиболее вероятным сценарием сотрудничества эксперты называют взаимовыгодный обмен. В июле Казахстан неизбежно столкнется с нехваткой авиационного керосина из-за пика сезона отпусков, ремонта в Атырау и сокращения традиционных поставок из РФ.

Формула сделки: Казахстан может перенаправить излишки своего бензина АИ-92 в Россию в обмен на встречные поставки дефицитного российского авиакеросина.

Юридической базой для такой экстренной кооперации выступает Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Членство России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении в этом блоке позволяет осуществлять беспошлинные поставки энергоносителей в рамках ежегодно утверждаемых индикативных балансов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
России следует строить НПЗ в соседних государствах
25.06.2026, 04:51
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